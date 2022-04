Xenoblade Chronicles 3: anticipata la data di uscita

Sembrava che, per giocare a Xenoblade Chronicles 3, occorresse aspettare fino a settembre, ma quanto pare bisognerà attendere molto meno

Dopo che Nintendo ha confermato ufficialmente il ritardo di un altro anno per il seguito di The Legend of Zelda: Breath of the Wild è riuscita a “metterci una pezza sopra” dando ai giocatori un’altra fantastica esclusiva per Switch. Xenoblade Chronicles 3 sarebbe dovuto uscire a settembre, ma invece sarà disponibile a partire da luglio! Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Xenoblade Chronicles 3: diamo un’occhiata al trailer ed alle novità

L’accoppiata composta da Nintendo e Monolith Soft (gli stessi dietro a Skyward Sword, i primi due Splatoon, Animal Crossing: New Horizons, il già citato BOTW e non solo) ha quindi confermato che Xenoblade Chronicles 3 sarà disponibile a partire dal 29 luglio come ben dimostrato dal trailer che vi lasciamo qui sotto.

Il titolo avrà dunque un cast di sei personaggi, ma altri se ne aggiungeranno mano a mano che si andrà in avanti con la storia. Ovviamente, come in ogni gioco di ruolo che si rispetti, tali personaggi avranno classi diverse ed abilità che andranno ad influire sulle strategie e sugli esiti delle battaglie senza dimenticare che potranno essere personalizzate.

Una grande novità, invece, è il sistema Interlink. I sei personaggi giocanti saranno divisi in tre coppie da due ( Noah e Mio, Lanz e Sena, Eunie e Taion) e, dopo aver soddisfatto alcuni requisiti, potranno addirittura unirsi in un una forma gigante detta Ouroboros con punti di forza ed abilità uniche.

Ad ogni modo, mentre aspettiamo che arrivi il 29 luglio, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!