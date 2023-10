XDefiant: rinviata l’uscita del nuovo sparatutto Ubisoft

Ubisoft ha posticipato ancora una volta la data d’uscita di xDefiant. In questo articolo facciamo il punto della situazione sullo sparatutto

Ubisoft ha annunciato che l’uscita del nuovo sparatutto XDefiant e la relativa preseason sono rimandate a data da destinarsi. Come ci si potrebbe aspettare, il ritardo della preseason significa essenzialmente anche un rinvio del titolo stesso, poiché la preseason sarebbe fondamentalmente il periodo di lancio del gioco prima dell’inizio della sua prima stagione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

XDefiant: la data d’uscita potrebbe essere ancora molto lontana

Annunciato tramite un post sulla piattaforma di social media X (ormai ex-Twitter), il posticipo della data d’uscita ha lo scopo di aiutare il team di sviluppo che sta lavorando su XDefiant a perfezionare l’esperienza generale del gioco e ad apportare modifiche tenendo conto del feedback dei giocatori. Il colosso francese non ha ancora annunciato una vera e propria finestra di uscita per XDefiant, ma si vociferava che il gioco sarebbe arrivato sul mercato verso la fine di ottobre. L’indiscrezione, riportata da diversi organi di stampa, è arrivata dopo che il titolo in questione è stato ritardato rispetto all’uscita originaria programmata per l’estate 2023. Ubisoft ha già dichiarato che intende supportare XDefiant “per molto tempo”. Quest’ultimo è in fase di sviluppo per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Vale la pena notare, tuttavia, che le versioni per PS4 e Xbox One non saranno probabilmente disponibili al momento del lancio.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.