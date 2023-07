XDefiant: Ubisoft conferma che non arriverà su PS4 e Xbox One

Dopo diversi rumors lanciati sul web è arrivata la conferma ufficiale direttamente da Ubisoft: XDefiant non sarà disponibile su PS4 e Xbox One. Scopriamo i motivi di tale decisione nella seguente news

Al contrario di quanto annunciato inizialmente, Xdefiant non arriverà sulle console old-gen PS4 e Xbox One e a confermarlo è la stessa Ubisoft con un comunicato ufficiale condiviso in queste ore. Una scelta che sottolinea ancora una volta come le principali aziende di produzione di videogiochi stiano abbandonando progressivamente le console old-gen in modo da concentrarsi completamente sulle next-gen PS5 e Xbox Series S/X. I motivi che hanno portato il team di sviluppo a prendere questa decisione sono molteplici: dal maggiore costo di produzione ad una difficoltà oggettiva di ottimizzare il gioco su console meno potenti e performanti oltre che sempre meno utilizzate.

Xdefiant: perché non arriverà su PS4 e Xbox One

Come vi abbiamo già anticipato in precedenza, i motivi legati all’abbandono dello sviluppo del nuovo shooter game Ubisoft XDefiant sulle console old-gen PS4 e Xbox One sono diversi, ma in gran parte dovuti a delle difficoltà oggettive riscontrate dal team nell’adattamento grafico e prestazionale. Le prestazioni di queste console, infatti, sono di gran lunga inferiori rispetto a quelle della PS5 e della Xbox Series S/X per cui hanno preferito concentrare tutte le energie nello sviluppo per next-gen così da offrire a tutti gli appassionati un gioco di altissima qualità non solo dal punto di vista del gameplay ma anche della grafica. Non mancano ovviamente le proteste, ma siamo fiduciosi e ci aspettiamo un nuovo shooter game che terrà incollati allo schermo milioni di appassionati.

