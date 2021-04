Xbox Series X: molti giochi EA hanno prestazioni migliori grazie all’opzione FPS Boost

Xbox Series X, grazie all’opzione FPS Boost, permetterà a ben 13 giochi EA di ottenere un considerevole aumento in termini di prestazioni

Titanfall 2, Battlefield 5 e altri 11 titoli targati EA per Xbox One ora supportano l’opzione FPS Boost di Xbox Series X. Cosa implica questo? Semplice: un aumento di prestazioni fino al raggiungimento della “fatidica” soglia dei 120 fotogrammi al secondo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Series X: ecco la lista completa dei giochi EA supportati da FPS Boost, il “catalogo” dell’opzione sale a quota 23

Grandi notizie per la sponda del gaming della casa di Redmond. Xbox Series X permetterà ad un sfilza di giochi EA di raggiungere prestazioni ottimali grazie all’opzione FPS Boost. Microsoft ha annunciato proprio oggi il nuovo lotto di giochi supportati da questa feature: Titanfall, Star Wars Battlefront, i tre Battlefield più recenti, tutti e tre i giochi della sottoserie Plants vs. Zombies: Garden Warfare e Mirror’s Edge Catalyst. Insomma, una bella serie di hit videoludiche, non c’è che dire. I titoli appena elencati sono tutti disponibili nella libreria EA Play, quest’ultima è stata inclusa in Xbox Game Pass Ultimate grazie ad un altro recente “colpaccio” della casa casa di Redmond.

L’unico gioco che non supporta 120 fps su Xbox Series X è Sea of ​​Solitude, che ora è fisso sulla (comunque apprezzabile) soglia dei 60 FPS. Inoltre, cinque dei 13 giochi non supportano FPS Boost su Xbox Series S, la piccola di Microsoft. FPS Boost, che può raddoppiare o quadruplicare il frame rate dei titoli originali, è stato lanciato a febbraio con cinque titoli inizialmente supportati. Microsoft aveva pubblicizzato la funzionalità già a maggio 2020, in occasione del lancio iniziale della campagna di marketing per la compatibilità con le versioni precedenti di Xbox Series X.

A marzo, cinque giochi Bethesda Softworks si sono uniti al “catalogo” di FPS Boost. L’elenco dei giochi compatibili con FPS Boost sale ora a quota 23 (puoi vederli tutti sul sito Web della console) e Microsoft prevede di aggiungerne altri in seguito.

Che ne pensate di queste novità? Quali altri giochi vorreste vedere supportati da FPS Boost?