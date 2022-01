Xbox: una nuova remastered collection potrebbe essere in arrivo

Dopo il successo della Master Chief Collection, Microsoft potrebbe essere decisa a rilasciare una nuova remastered di un suo popolare franchise per Xbox

Microsoft ha fatto parlare molto di sé in quest’ultimo periodo, grazie alle continue innovazioni che essa sta apportando al mercato videoludico attraverso Xbox Game Pass, il cloud gaming e soprattutto la recente acquisizione di Activision Blizzard. Proprio quest’ultima ha dato luogo anche a diverse speculazioni sulla piega che l’industria videoludica potrebbe prendere in futuro, con la possibilità di vedere Call of Duty, uno dei franchise più famosi di sempre, in esclusiva per Xbox. Inoltre, è chiaro che Phil Spencer abbia in programma ulteriori importanti rivelazioni, tra cui anche il riportare in auge giochi che sembravano essere stati dimenticati da Activision. In aggiunta, secondo dei recenti rumor, un’altra di queste novità potrebbe riguardare anche i titoli degli studi interni di Xbox, con l’arrivo di una nuova remastered collection di una delle IP più popolari uscite sulle console Microsoft.

Che gioco Xbox potremmo aspettarci nella nuova remastered collection

Già dalla scorsa generazione c’è stato un incremento piuttosto significativo di remaster, remake e raccolte varie dei titoli che più hanno avuto successo nel mondo videoludico. Sony ci ha deliziato con diverse “riedizioni” dei suoi giochi, come Demon’s Soul o il più recente Uncharted: Legacy of Thieves Collection, mentre da Microsoft abbiamo ricevuto la popolare Master Chief Collection di Halo. Tuttavia, Halo non è l’unica serie che i fan della celebre console verde vorrebbero vedere in chiave più moderna, ed è più che probabile che la stessa Microsoft ne sia al corrente. Ed ecco dunque che un rumor sbucato in queste ore porterebbe a pensare a nuovi sviluppi su questo fronte.

The XboxEra Podcast returns!@Shpeshal_Nick, @_Sikamikanico and the incredible @TayNixster are back tonight to talk through all the latest gaming news. Did anything big happen this week? Any headline grabbing news worth discussing? 🚨 SAVE THE LINK! 🚨https://t.co/Q1UzajSMvm — XboxEra (@xboxera) January 22, 2022

Considerando che dal rilascio della Master Chief Collection nel 2014, giunta su Xbox One, non sono uscite ulteriori raccolte esclusive da parte di Xbox, secondo un noto insider e conduttore del podcast XboxEra di nome Shepshal Nick la situazione sarebbe sul punto di cambiare quest’anno. Nell’ultimo episodio del podcast, Nick ha rivelato di aver parlato con delle persone a Xbox, le quali gli avrebbero confermato l’arrivo di una nuova remastered collection per il 2022 o il 2023. Tuttavia, non gli sarebbe stato rivelato alcun dettaglio per quanto riguarda l’identità del franchise. Ovviamente, questa notizia ha portato molti giocatori a speculare sui possibili candidati, tirando fuori diversi nomi come Gears of War, Fable o la serie di corse automobilistiche Forza.

