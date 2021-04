Xbox Live Gold: l’abbonamento non sarà più necessario per giocare ai free to play multiplayer

Xbox Live Gold non sarà più necessario per giocare in modalità online ai titoli free-to-play

Una meravigliosa notizia è stata avvistata all’orizzonte Xbox! Dopo aver testato la nuova funzionalità con Xbox Insider in Alpha Skip Ahead e Alpha, tutto è diventato ufficiale. Nella giornata di ieri, Microsoft ha reso disponibile l’online per i giochi free to play presenti sulla piattaforma anche senza Xbox Live Gold. L’abbonamento, il quale continuerà ad offrire tutti gli altri servizi, non sarà quindi più necessario per poter accedere alla modalità multiplayer dei titoli in questione.

Sin da ora, i giocatori potranno accedere gratis al multiplayer online di oltre 50 giochi presenti nella libreria che supportano tale modalità. Questi, sono i free to play che potranno essere giocati senza l’abbonamento Xbox Live Gold:

3on3 FreeStyle

Aegis Wing

APB Reloaded

Apex Legends

Armored Warfare

Battle Ages

Battle Islands

Battle Islands: Commanders

Bless Unleashed

Brawlhalla

Call of Duty: Warzone

Crackdown

Crackdown 2

Crimson Alliance

Crossout

CRSED: F.O.A.D.

Darwin Project

Dauntless

DC Universe Online

Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters

Dead or Alive 6: Core Fighters

Defiance 2050

Destiny 2

Doritos Crash Course

Dungeon Defenders II

Enlisted

Eternal Card Game

Family Game Night

Fishing Planet

Fortnite

Galaxy Control: Arena

Gems of War

Happy Wars

Harm’s Way

Hawken

Hyper Scape

Killer Instinct

Korgan

Minion Masters

Neverwinter

Outriders (Demo)

Paladins

Path of Exile

Phantasy Star Online 2

Phantom Dust

Pinball FX2

Prominence Poker

Realm Royale

Rec Room

Resident Evil Revelations 2

ROBLOX

Rocket League

Rogue Company

Skyforge

SMITE

Spacelords

Spellbreak

Star Trek Online

Techwars Global Conflict

TERA

The Four Kings Casino and Slots

Too Human

Trove

Vigor

War Thunder

Warface

Warframe

World of Tanks

World of Warships: Legends

Yaris

Per quanto riguarda tutti gli altri contenuti presenti negli abbonamenti, non vi è stata alcuna variazione. Con la sottoscrizione al servizio Xbox Live Gold, il giocatore potrà, oltre ad usufruire come gli altri alle modalità online dei free to play, accedere a diversi servizi esclusivi. Mediante l’utilizzo di software come Game DVR e Upload Studio, l’utente avrà la possibilità di registrare il live le proprie sessioni di gameplay. Compresi, vi sono anche tutti gli strumenti per poter modificare e montare i video per poi poterli condividere direttamente con i propri amici.

Questa opzione prevede lo share sia in locale che in diretta tramite la popolare piattaforma di live-streaming Twitch. Gli iscritti, inoltre, hanno garantito l’accesso alle Deals with Gold, una serie di offerte settimanali a loro dedicate con sconti sui migliori titoli fino al 75%. Infine, come se non fosse abbastanza, si aggiunge anche il servizio Games with Gold, grazie al quale si può scaricare gratuitamente una selezione di quattro giochi aggiornata mensilmente, due per Xbox One e due per Xbox 360 (trovate qui le offerte per il mese di Aprile).

