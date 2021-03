Xbox Indie Showcase: ecco le novità per Voidtrain!

Direttamente dal palco dell’Xbox Indie Showcase giungono anche alcune interessanti novità per Voidtrain, il particolare survival in prima persona di Nearga e HypeTrain Digital

Uno dei generi che è andato spopolando nel corso degli ultimi anni, insieme alle “nuove avventure grafiche” (Life is Strange) o i walking simulator (a partire da Journey) sono sicuramente i survival. Recentemente, tra l’altro, è tornato a far capolino fra i titoli più seguiti in streaming su Twitch anche Rust, esponente del genere che andava di moda più di 8 anni fa quando era ancora in accesso anticipato, prima di cadere nell’oblio del pubblico. Dobbiamo, per onestà intellettuale, ammettere che il genere dei survival effettivamente offre grandi opportunità agli sviluppatori per essere originali, creativi e non necessariamente legati a vincoli specifici di gameplay. Proprio per questo motivo, ci possiamo trovare di fronte a titoli particolari come Voidtrain.

Sviluppato da Nearga e pubblicato da HypeTrain Digital, Voidtrain è stato originariamente mostrato allo scorso IGN Expo con un interessante trailer di presentazione che ne mostrava già le meccaniche. Il titolo è un survival in prima persona che si svolge completamente a bordo di un treno interdimensionale che potrete personalizzare e migliorare nel corso del tempo. Non mancheranno ovviamente i combattimenti con strane creature misteriose, sfide di varia natura e alcuni enigmi. Durante l’Xbox Indie Showcase, che stiamo seguendo in diretta per voi, Nearga ha svelato alcune novità per il titolo.

Novità per Voidtrain dall’Xbox Indie Showcase

Novità riassunte nel nuovo interessante trailer, che vi lasciamo qua sopra. Il nuovo filmato rilasciato nel corso della conferenza mostra nel dettaglio alcune meccaniche di gameplay già annunciate in precedenza, ma non dà alcuna novità in merito ad una data d’uscita. Restiamo in attesa! Vi ricordiamo che per ora Voidtrain è previsto nel corso di quest’anno in esclusiva PC (Steam).

Terminano qui le novità per Voidtrain arrivate durante l’ultimo Xbox Indie Showcase. Siete interessati a questo titolo? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!