Xbox Indie Showcase: rivelato mese di uscita di Exomecha

Si sta oggi svolgendo l’Xbox Indie Showcase, nel quale, tra i tanti progetti presentati, vi è stato anche spazio per Exomecha e il suo mese di uscita

Tra i tanti trailer che sono stati mostrati durante l’Xbox Indie Showcase, vi è stato spazio anche per Exomecha, con un trailer nel quale è stata anche rivelata la finestra di uscita. Annunciato per la prima volta poco meno di un anno fa, Exomecha, è stato capace di suscitare l’interesse del pubblico, senza però farsi sentire più di tanto dopo il primo trailer. Grazie all’evento organizzato da Xbox in collaborazione con Twitch, è stato pubblicato un secondo trailer, nel quale è stato anche rivelato il periodo di uscita.

Xbox Indie Showcase: quando è prevista l’uscita di Exomecha?

Alla fine del trailer presentato all’Xbox Indie Showcase possiamo vedere infatti che l’uscita di Exomecha è prevista per agosto 2021. Dal trailer possiamo anche vedere varie scene d’azione tratte dal gioco, legate a varie meccaniche di gioco: si possono notare la presenza di combattimenti subacquei, di veicoli di terrestri e aerei, un rampino ad uso e consumo del giocatore, insieme ai giganteschi mecha di cui già eravamo a conoscenza. Sperando che il titolo finale possa rispecchiare tutte ciò che è stato fatto vedere nei trailer, sicuramente chi attende l’uscita del gioco non dovrà aspettare molto tempo.

Per chi non fosse rimasto al corrente, Exomecha è uno sparatutto in prima persona free-to-play che verrà rilasciato per le principali console Microsoft (sia Xbox One, sia Xbox Series X/S) e su PC.