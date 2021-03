Xbox Indie Showcase: un nuovo trailer per Exo One!

Nuovo giro, nuovo trailer dall’Xbox Indie Showcase: Exo One di Exbleative, un team composto praticamente da una sola persona, torna a mostrarsi con un nuovo interessante gameplay

Definire un videogioco un “walking simulator” è da molti considerato un qualcosa di dispregiativo, ma ci permettiamo di dissentire. Titoli come l’ormai “vetusto” Journey, che per chi se lo fosse dimenticato è datato 2012 (quando nessuno di noi aveva i capelli bianchi), What Remains of Edith Finch, The Stanley Parable o The Vanishing of Ethan Carter dimostrano quanto davvero una forte narrativa possa benissimo compensare la completa assenza (o parziale limitazione a seconda dei casi) di meccaniche di gameplay incisive. Camminare può essere divertente, suggestivo, emozionante anche più di andare in giro a sparare per ore a nemici di varia natura. Ed Exo One sembra proprio volersi porre su questo filone, buttandosi nei viaggi spaziali e spazio-temporali.

Il titolo è sviluppato da Exbleative, uno studio composto principalmente da una sola persona, tale Jay Weston, con la collaborazione di un musicista e di un programmatore. Jay Weston è stato già in realtà collaboratore di altre produzioni (Dirt Track Racing e Powerslide) e creatore di un altro titolo, Unknown Orbit, prima di gettarsi nella creazione di questo viaggio interplanetario attraverso lo spazio e il tempo. Il titolo si baserà molto sullo sfruttare la gravità e la quantità di moto per raggiungere velocità incredibili ed altezze impressionanti. Durante l’Xbox Indie Showcase di Microsoft che stiamo seguendo con voi è stato presentato un nuovo trailer, che vi lasciamo proprio qua sotto.

Il nuovo, breve, trailer torna a mostrare delle ambientazioni molto maestose e particolari. Non sembrano esserci interazioni particolarmente complesse con le ambientazioni circostanti e, a questo punto, possiamo dare per scontato che sia un vero e proprio walking simulator. Speriamo di poterne scoprire di più nei prossimi mesi! Vi ricordiamo che il titolo è ad oggi previsto per PC e Xbox Series X / S.

