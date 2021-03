Xbox Indie Showcase: novità e trailer per The Wild at Heart!

Dalla conferenza Xbox Indie Showcase che stiamo seguendo in diretta per voi giungono interessanti novità e un trailer per The Wild at Heart di Moonlight Kids

Tante sono le novità che stanno giungendo man mano dal palco dell’evento Microsoft dedicato ai titoli indipendenti. Dopo l’acquisizione di Zenimax, gruppo che contiene anche Bethesda, l’azienda sta comunque dando grande spazio anche ai piccoli studi che di grande hanno probabilmente solo il cuore. Uno dei titoli che stiamo decisamente tenendo d’occhio è The Wild at Heart, un action adventure sviluppato da Moonlight Kids, piccolissimo studio statunitense, dall’atmosfera surreale e davvero molto suggestiva.

La storia narra del dodicenne Wake da Willwovale, una piccola città posta sul ciglio di una scogliera che dà sull’oceano e circondata da una foresta. Un posticino trafficato, come potete ben immaginare. Il ragazzino passa la gran parte delle sue giornate completamente da solo, rinchiuso nella sua stanza e perso nelle sue invenzioni, oltre che nel mondo dei videogiochi. Il tutto per tentare di sfuggire ai problemi familiari che lo circondano. Una notte, lui e la sua migliore amica Kirby decidono di fuggire nella foresta e si ritrovano improvvisamente in un altro mondo pieno di creature magiche e una stramba società. Durante l’Xbox Indie Showcase, i ragazzi di Moonlight Kids hanno mostrato un nuovo trailer che vi lasciamo qua sotto, quando sarà disponibile.

Vediamo insieme il nuovo trailer di The Wild at Heart presentato all’ultimo Xbox Indie Showcase!

Il trailer torna a mostrare l’atmosfera particolare ed onirica del titolo di Moonlight Kids, basato sull’utilizzo di una grafica simil pixel art davvero gradevole da vedere. Svelata anche la data d’uscita di The Wild At Heart, che sarà disponibile a partire dal prossimo 20 maggio su Xbox One e PC!

