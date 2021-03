Xbox Indie Showcase: mostrato un nuovo trailer di The Ascent!

Nel corso della conferenza Xbox Indie Showcase che sta andando in onda proprio ora, Neon Giant ha mostrato un nuovo trailer di The Ascent

Se parliamo di cyberpunk, è normale che la mente di chiunque vada direttamente a Cybperpunk 2077, che nonostante un disastroso lancio specialmente su old-gen, ha comunque spopolato sia in quanto a vendite, sia in merito all’accoglienza delle versioni migliori. Altrettanto vero che del genere esistono un’infinità di giochi, non necessariamente action, molto profondi ed interessanti. Basti pensare ad Observer di Bloober Team o, spostandoci verso l’industria indipendente, a The Ascent degli svedesi Neon Giant, un team composto da sole 11 persone.

The Ascent è ambientato nel mondo cyberpunk di Veles, più precisamente in una metropoli gestita da una grande azienda che si estende verso l’alto. La città ospita non solo esseri umani, ma anche creature provenienti da tutta la galassia. Il protagonista è un operaio ridotto in schiavitù dall’azienda che “lo possiede” e che, durante un normalissimo giorno di lavoro, rimane coinvolto in una serie di eventi disastrosi che gli cambieranno drasticamente la vita. Durante l’Xbox Indie Showcase che stiamo seguendo in diretta per voi, Neon Giant ha mostrato un nuovo trailer per il titolo, che vi lasciamo qua sotto.

The Ascent torna a mostrarsi all’Xbox Indie Showcase

Il trailer mostrato sottolinea ancora di più la profondità dell’atmosfera cyberpunk del titolo di Neon Giant. Inoltre, il video mostra anche diverse sezioni di gameplay. The Ascent è uno shooter con visuale isometrica ed elementi di giochi di ruolo. Siamo davvero curiosi di poterci mettere mano per capire se è solo atmosfera o se davvero c’è qualcosa di solido alla base! Vi ricordiamo che The Ascent è previsto per l’anno corrente su Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PC. Peccato che non sia ancora stata svelata una data d’uscita!

Avete visto il trailer di The Ascent mostrato durante l’Xbox Indie Showcase? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!