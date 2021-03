Xbox Indie Showcase: Team 17 presenta il nuovo trailer di Narita Boy

Nel corso dell’Xbox Indie Showcase, Team 17 ha mostrato in azione, con un trailer, il suo Narita Boy, gioco in arrivo su Xbox Series X/S e PC

Team 17 è un nome sicuramente noto alla platea videoludica, grazie al successo pluridecennale legato alle avventure dei bellicosi anellidi di Worms (con l’ultimo capitolo multiplayer, Rumble, uscito da pochissimo). Il publisher inglese, però, non si è mai tirato indietro quando si è trattato di proporre anche altre produzioni, come dimostra quanto mostrato in occasione dell’Xbox indie Showcase, l’evento streaming (lo potete seguire qua) che Microsoft ha dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo sulle sue console da gioco e su PC. L’appuntamento è servito per vedere in azione ancora una volta Narita Boy, che arriverà su Xbox Game Pass il prossimo 30 Marzo.

Xbox Indie Showcase: Narita Boy in azione

Mancano oramai pochi giorni al lancio di Narita Boy, che vi ricordiamo sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass a partire dal 30 Marzo. Team 17 ha pubblicato per l’occasione un corposo trailer per celebrare l’imminente uscita.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che il gioco è atteso oltre che su Xbox One, Xbox Series X/S e PC, anche per PS4, PS5 e Nintendo Switch e se magari siete intenzionati ad acquistarlo risparmiando un po’, non possiamo fare altro che invitarvi a dare uno sguardo alle pagine di Instant Gaming.

