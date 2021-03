Xbox Indie Showcase: Double Eleven pubblica un nuovo trailer di Rust per console

Durante l’Xbox Indie Showcase dedicato ai giochi indipendenti Double Eleven ha mostrato il nuovo trailer di Rust

Durante l’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qui), il publisher Double Eleven ha mostrato il nuovo trailer di Rust, in arrivo sulle piattaforme di Microsoft e su PlayStation 4 dopo aver ottenuto in passato un successo clamoroso nella sua versione per personal computer. Il publisher ha già collaborato con la casa di Redmond nello sviluppo di Minecraft Dungeons e del controverso Crackdown 3.

Gli Xbox Indie Showcase ci mostrano un nuovo trailer di Rust

Double Eleven, con Rust, consolida il suo legame con Microsoft agli Xbox Indie Showcase. Il publisher inglese ha già un discreto numero di collaborazioni con il colosso di Redmond. Fra le altre cose, infatti, ha lavorato allo sviluppo di Minecraft Dungeons, il popolare hack and slash ambientato all’interno del popolare mondo blocchettoso, e allo sviluppo di Crackdown 3, la controversa esclusiva che tre anni fa non riuscì a convincere appieno il pubblico.

Double Eleven ha comunicato che la versione console del popolare survival uscirà il 21 maggio, e Koch Media si occuperà della distribuzione fisica. In compenso, sarà possibile preordinare il gioco per tutte le piattaforme. Ci sarà anche la possibilità di partecipare ad una beta in anteprima e di provare l’early access del titolo. Gli Xbox Indie Showcase sono rivolti agli sviluppatori indipendenti che partecipano al programma Id@Xbox. Numerosi altri giochi sono stati presentati nel corso della conferenza. Avete letto ad esempio le ultime notizie riguardanti The Ascent e S.T.A.L.K.E.R. 2?

Cosa ne pensate della conferenza? Vi è piaciuta?