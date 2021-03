Xbox Indie Showcase: mostrato Astria Ascending, il nuovo titolo di Dear Villagers

Dear Villagers ha mostrato Astria Ascending durante l’Xbox Indie Showcase, la conferenza di Microsoft sui titoli indipendenti

L’Xbox Indie Showcase (che potete seguire qui) ha mostrato al pubblico, fra le altre cose, anche Astria Ascending. Il titolo sarà scritto da Kazushige Nojima, già autore di Final Fantasy X, e andrà a rinfoltire la libreria di giochi dell’ecosistema Microsoft, e, soprattutto, il sempre più grande catalogo del Game Pass, il servizio di abbonamento che permette di giocare ad una quantità molto ampia di prodotti e che ultimamente macina numeri sempre più importanti.

Astria Ascending è uno dei tanti prodotti presentati durante l’Xbox Indie Showcase

Astria Ascending fa parte dei titoli indie annunciati durante la conferenza Xbox dedicata alle produzioni indipendenti. Kazushige Nojima sarà l’autore della sceneggiatura, mentre la colonna sonora è affidata ad Hitoshi Sakimoto, compositore di Final Fantasy XII. Il titolo sarà un gioco di ruolo alla giapponese a scorrimento laterale dalla splendida grafica in due dimensioni. I combattimenti, stando al trailer, saranno a turni, nella classica tradizione del genere. Il titolo uscirà nel 2021 su Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. Sarà, inoltre, disponibile anche su Xbox Game Pass.

Dear Villagers è un publisher che già in passato ha lavorato con Microsoft. La ricorderete ad esempio per Edge of Eternity, gioco di ruolo alla giapponese in arrivo anche su Game Pass, che ha saputo catturare l’attenzione di diversi appassionati.Il mondo dei giochi indipendenti rappresenta per Microsoft un aspetto molto importante della sua strategia per aumentare il numero di titoli giocabili sul suo servizio.

Cosa ne pensate dell’Xbox Indie Showcase? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sulle nostre pagine per essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi. Se voleste comprare un abbonamento per il Game Pass a prezzo scontato, invece, potreste provare su Instant-Gaming.