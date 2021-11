Xbox: in arrivo 70 nuovi giochi retrocompatibili del passato

Microsoft non si ferma e rende retrocompatibili tantissimi altri giochi originali Xbox per le console moderne

Microsoft ha aggiunto oggi oltre 70 giochi Xbox 360 e Xbox originali retrocompatibili su Xbox One e Xbox Series X/S. Le nuove aggiunte giocabili per la prima volta sulle sue console più moderne includono l’intero franchise Max Payne, FEAR e Skate 2. I nuovi titoli retrocompatibili di oggi (l’elenco completo è pubblicato in fondo a questa pagina) includono oltre 20 giochi Xbox originali come Dead or Alive Ultimate, Star Wars: Jedi Knight II, Star Wars: Starfighter e il franchise Otogi.

Xbox si arricchisce con nuovi giochi retrocompatibili da giocare

Oggi oltre 30 giochi ricevono anche l’Xbox Series X/S FPS Boost, una funzionalità a livello di sistema che aumenta le prestazioni in determinati titoli compatibili con le versioni precedenti, senza richiedere modifiche al codice di gioco originale. Tra questi abbiamo 11 nuovi giochi compatibili con le versioni precedenti come FEAR, Binary Domain e Nier e 26 quelli esistenti tra cui l’intero franchise di Gears of War, Fallout 3, Fallout: New Vegas, Elder Scrolls IV: Oblivion, Dragon Age: Origins, Dead Space 2, Dead Space 3, Alan Wake e Sonic Generations. Inoltre A partire da oggi, L’FPS Boost sarà disponibile anche per 33 titoli tramite Xbox Cloud Gaming che in precedenza erano stati migliorati su Xbox Series X/S, inclusi Fallout 4, Fallout 76 e The Evil Within 2.

Peggy Lo, responsabile del programma di giochi retrocompatibili per Xbox, ha affermato che questo sarà l’ultimo aggiornamento per la retrocompatibilità di vecchi titoli sulle console nuove a causa di diversi vincoli. “Mentre continuiamo a rimanere concentrati sulla conservazione e sul miglioramento della forma d’arte dei giochi, abbiamo raggiunto il limite della nostra capacità di portare nuovi giochi nel catalogo del passato a causa di licenze, vincoli legali e tecnici“.

Di seguito la lista completa dei nuovi giochi retrocompatibili per Xbox:

50 Cent: Blood on the Sand

Aces of the Galaxy

Advent Rising

Adventure Time: The Secret of the Nameless Kingdom

Are You Smarter Than a 5th Grader? Make the Grade

Avatar: The Last Airbender – The Burning Earth

Bankshot Billiards 2

Beautiful Katamari

Binary Domain

Black College Football Xperience: Doug Williams Ed

Cloning Clyde

Conan

Darwinia+

Dead or Alive Ultimate

Dead or Alive 3

Dead or Alive 4

Death by Cube

Disney’s Chicken Little

Disney Universe

Elements of Destruction

FEAR

FEAR 2: Project Origin

FEAR 3

FEAR Files

The First Templar

Gladius

Gunvalkyrie

Islands of Wakfu

Lego: The Lord of the Rings

Max Payne

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Max Payne 3

Mini Ninjas

Mortal Kombat

Mortal Kombat vs. DC Universe

MX vs. ATV Alive

MX vs. ATV Untamed

Nier

Novadrome

Oddworld: Munch’s Oddysee

Onechanbara: Bikini Samurai Squad

Otogi: Myth of Demons

Otogi 2: Immortal Warriors

The Outfit

Outpost Kaloki X

Quake Arena Arcade

RAW: Realms of Ancient War

Red Dead Revolver

Resident Evil: Operation Raccoon City

Ridge Racer 6

Rio

Risen

Risen 2: Dark Waters

Rock of Ages

Sacred 2: Fallen Angel

Scramble

Screwjumper!

Skate 2

SpongeBob SquarePants: Underpants Slam

SpongeBob: Truth or Square

Star Wars: Starfighter: Special Edition

Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith

Star Wars: The Clone Wars

Star Wars: Jedi Knight II – Jedi Outcast

Switchball

Thrillville

Thrillville: Off the Rails

Time Pilot

TimeSplitters 2

TimeSplitters: Future Perfect

Toy Story Mania

Vandal Hearts: Flames of Judgment

Viva Piñata: Party Animals

Warlords

Non vedete l'ora di provare i vostri titoli preferiti del passato sulle console moderne?