Xbox Games Showcase: svelato il gameplay di The Gunk

Questa sera si è tenuto il nuovo Xbox Games Showcase e nel corso della presentazione è stato mostrato per la prima volta il gameplay di The Gunk

Non è passato molto tempo dall’E3 2021, ma a quanto pare siamo già arrivati alle porte del prossimo grande evento dedicato ai videogiochi. Questa sera infatti è in corso l’edizione 2021 della Gamescom, una delle fiere annuali più importanti dell’industria videoludica. Durante l’evento saranno presenti tante grandi compagnie e ovviamente non poteva mancare Microsoft, che ha aperto le danze con il suo Xbox Games Showcase.

Nel corso dello show di oggi abbiamo avuto il piacere di osservare diversi giochi molto attesi e anche un indie davvero promettente. Durante l’Xbox Games Showcase infatti è stato mostrato per la prima volta il gameplay di The Gunk.

Tanti scenari da sogno nel nuovo gameplay trailer di The Gunk

The Gunk è un action adventure in sviluppo da parte di Image & Form Games, i creatori della serie di SteamWorld. Il titolo venne annunciato per la prima volta più di un anno fa, ma ora finalmente l’abbiamo potuto vedere in azione grazie al suo primo gameplay trailer.

Se anche voi volete vedere il nuovo trailer di The Gunk potete farlo tramite il video in calce qui sopra

The Gunk sarà disponibile nel corso del 2021 per PC, Xbox One e Xbox Series X | S.