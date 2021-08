Xbox Games Showcase: ecco la conferenza in diretta!

Continua quest’estate di conferenze con l’Xbox Games Showcase che va ad anticipare la Gamescom 2021: seguitela in diretta con noi tramite il player ufficiale di Microsoft

Un’estate da urlo, in quanto a conferenze, bisogna ammetterlo. Dopo la mole di eventi dell’E3 2021, uno State of Play di Sony e il QuakeCon 2021, si avvicina a passi da gigante anche la Gamescom 2021 che aprirà le danze domani con la Opening Night. Prima, però, Microsoft ha la sua occasione di far parlare di sé con l’Xbox Games Showcase, che andrà in onda questa sera, 24 agosto, a partire dalle ore 19. E noi, ovviamente, lo seguiremo in diretta per portarvi tutte le più succose novità in tempo reale!

Qui sotto trovate il player ufficiale attivato da Microsoft su YouTube per seguire l’evento in diretta. Fra i titoli vociferati potremmo annoverare The Outer Worlds 2, il sequel dell’apprezzatissimo GDR di Obisidian (già autori di Fallout New Vegas), presentato durante l’E3 2021 e di cui ancora non si ha una data d’uscita. Stesso discorso vale per Contraband, presentato da Microsoft sempre durante l’ultimo E3, un titolo di azione cooperativa sui contrabbandieri nella loro età dell’oro. Tornerà quasi sicuramente anche Forza Horizon 5, in uscita il prossimo 9 novembre e che promette di sfruttare al massimo le potenzialità delle nuove console di casa Microsoft.

Xbox Games Showcase in diretta, seguitela insieme a noi!

Speriamo anche venga dato spazio ad Halo Infinite, di cui ormai, diciamocelo, non possono più non dare una data d’uscita ufficiale. Dopo il rinvio ad un generico 2021 e la pessima figura fatta con uno dei gameplay trailer di presentazione, 343 Industries non può più né temporeggiare, né tantomeno sbagliare. Insomma, di carne al fuoco ce n’è veramente tanta questa sera, con titoli tutti di grosso calibro e con grandi aspettative pendenti. Speriamo che Microsoft sia all’altezza delle aspettative!

Seguiremo in diretta anche per voi l’Xbox Games Showcase, per portarvi al volo tutte le news in tempo reale e in preparazione alla Gamescom 2021 che inizia domani! E voi siete pronti a questa diretta? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!