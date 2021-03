Xbox Game Pass: nuovi giochi Square Enix in arrivo per il servizio?

Voci recenti sostengono che Microsoft starebbe cercando di aggiungere nuovi titoli Square Enix ad Xbox Game Pass

Il valore e l’importanza di Xbox Game Pass sono state pressoché innegabili praticamente dal giorno in cui è stato avviato il servizio. Negli ultimi tempi lo stesso è migliorato in modo impressionante, in particolare con i venti giochi Bethesda che si sono uniti al catalogo in una volta sola. Anche Square Enix ha preso parte al tutto: quest’anno si sono visti titoli del calibro di Final Fantasy 12: The Zodiac Age e, più recentemente, anche Octopath Traveler si è unito a Xbox Game Pass, mentre Outriders sarà anche disponibile tramite il servizio su console il giorno stesso dal suo lancio. ora, in base agli ultimi rumor, sembra che altri titoli Square Enix potrebbero unirsi all’offerta di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass: Microsoft aggiungerà a breve nuovi titoli Square Enix? In base a varie fonti sembrerebbe proprio così

Recentemente, IGN Korea, in un tweet che parla di Octopath Traveler su Game Pass, ha riferito che Square avrebbe “più di sei” titoli attualmente pianificati per Xbox Game Pass, per i quali dovrebbe essere in programma un rilascio a breve. Anche l’insider di Microsoft, Shpeshal Ed di Xbox Era ha scritto sul suo profilo Twitter: “Aspettatevi qualche altro gioco Square su Game Pass”.

Ovviamente, questa è solo una voce al momento, e dovrebbe essere presa come tale, ma data l’aggressività con cui Microsoft ha spinto Game Pass e il fatto che Square Enix ne abbia fatto parte in una certa misura, non è al di fuori del regno di possibilità. Rapporti recenti hanno anche suggerito che Microsoft starebbe trattando per ottenere il catalogo Ubisoft Plus su Xbox Game Pass, in modo simile all’accordo che ha portato EA Play sullo stesso servizio.

