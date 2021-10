Xbox Game Pass: arrivano i nuovi giochi di ottobre

Xbox si aggiorna ancora una volta, con i nuovi giochi di ottobre in arrivo nelle prossime ore su Xbox Game Pass per PC e console

Tra i titoli che verranno rimossi dal 15 ottobre, ci saranno per Gonner2, Katana Zero, Scourgebringer, Tales of Vesperia, Heave Ho e The Swords of Ditto. Ciò non vuol dire che sul Game Pass non arriveranno altri nuovi giochi interessanti, anzi, alcuni erano anche già stati preannunciati durante lo Showcase Xbox al Tokyo Game Show 2021, come Scarlet Nexus, Marvel’s Avengers e Lemnis Gate.

I nuovi giochi Xbox Game Pass di ottobre

Ecco i nuovi giochi su Xbox Game Pass da oggi e domani 7 ottobre:

Totally Accurate Battle Simulator, gioco con fisica ragdoll, dove i giocatori dovranno costruire il proprio esercito di wobblers appartenenti a numerose civiltà antiche e mondi fantastici.

The Procession to Calvary, ironico, Monty Phytonesco punta e clicca ispirato ai quadri rinascimentali , dove all’esaurirsi dell’epoca delle battaglie, la protagonista cerca un’ultima nuova eccitante avventura.

ironico, Monty Phytonesco punta e clicca ispirato ai , dove all’esaurirsi dell’epoca delle battaglie, la protagonista cerca un’ultima nuova eccitante avventura. Visage, gioco horror psicologico in prima persona, ambientato in una misteriosa casa mescolando scenari fantastici e realistici, in un connubio di inquietudine imperante.

Dal 12 ottobre, il 14 ottobre ed il 15 ottobre, ecco gli altri nuovi giochi che sbarcheranno sempre sul Xbox Game Pass:

Back 4 Blood e Destiny 2 Beyond Light: il primo è il nuovissimo titolo dai creatori di Left 4 Dead; il secondo, è un’espansione di Destiny 2, che porta i giocatori sul satellite Europa, in un bioma ghiacciato ed innevato pieno di pericolose intemperie.

il primo è il nuovissimo titolo dai creatori di Left 4 Dead; il secondo, è un’espansione di Destiny 2, che porta i giocatori sul satellite Europa, in un bioma ghiacciato ed innevato pieno di pericolose intemperie. Ring of Pain e The Riftbreaker: un roguelike tra dei dungeon generati casualmente, dove sarà necessario osservare con attenzione le proprie mosse ed un hack & slash basato sui mecha e sulla sopravvivenza, in cui si potrà costruire la propria base scientifica, mietendo nemici e ricercando invenzioni.

un roguelike tra dei dungeon generati casualmente, dove sarà necessario osservare con attenzione le proprie mosse ed un hack & slash basato sui mecha e sulla sopravvivenza, in cui si potrà costruire la propria base scientifica, mietendo nemici e ricercando invenzioni. The Good Life: protagonista è una fotografa in una felice e tranquilla cittadina, nella quale si cela un incredibile mistero: apparentemente, è possibile per gli umani tramutarsi in animali.

Questi sono dunque i nuovi giochi che arriveranno su Xbox Game Pass per PC, console e Cloud. Avete trovato qualcosa che vi interessi? Ditecelo pure nei commenti qui sotto, e continuate a visitare il nostro sito tuttoteK per nuovi aggiornamenti. Inoltre, per giochi a basso prezzo vi consigliamo di dare un’occhiata allo store di Instant Gaming.