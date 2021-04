Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di Aprile in aggiunta al catalogo

L’Xbox Game Pass continua ad arricchirsi con l’aggiunta al catalogo dei nuovi giochi di Aprile 2021; purtroppo, però, come ogni mese ci sarà anche da salutare qualche titolo

L’Xbox Game Pass, servizio di punta dell’offerta videoludica di Microsoft, continuerà ad arricchirsi anche per questo mese di Aprile andando ad aggiungere nuovi giochi al proprio catalogo. Un pacchetto, dunque, che vedrà aumentare la propria proposta. Ovviamente, però, come accade per ogni mese, c’è chi arriva ma anche chi parte e saluta, una serie di titoli usciranno infatti, dal catalogo. Prima di procedere vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra guida relativa proprio a quelli che sono i migliori titoli presenti nel catalogo.

Xbox Game Pass: GTA V tra i nuovi giochi di Aprile 2021!

Esatto, avete letto bene, GTA V entrerà a far parte del catalogo dell’Xbox Game Pass con i nuovi giochi in aggiunta ad Aprile. Dopo averlo trovato gratuitamente sull’Epic Games Store, GTA V comparirà anche nel servizio videoludico dell’azienda con sede a Redmond. Le aggiunte e le novità per quanto riguarda il Game Pass, però, non finiscono e non terminano con il quinto capitolo della saga di Grand Theft Auto. A far compagnia al titolo targato Rockstar, infatti, ci saranno anche Zombie Army 4 (presente anche nell’offerta mensile del PS Plus), Disneyland Adventures e Rush: A Disney/Pixar Adventure. Questi ultimi giocabili anche in cloud.

I nuovi giochi saranno disponibili a partire da giovedì 8 Aprile, dunque cerchiata in rosso la data sul vostro calendario. Come detto precedentemente, però, purtroppo qualche titolo saluterà il catalogo e a farlo saranno Deliver Us to the Moon, Gato Roboto e Wargroove. Questi giochi abbandoneranno sia il catalogo PC e sia quello console a partire dal 15 Aprile. Dal 16 Aprile, invece, spariranno dall’offerta EA Play solamente su console i capitoli di Madden (15-16-17-18-19-25) e NHL 18 e 19. Dunque portate a termine le vostre partite prima della scadenza!

