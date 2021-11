Xbox Game Pass: annunciati i nuovi giochi in arrivo per novembre, tra cui due classici

Xbox Game Pass aggiungerà al suo catalogo dei nuovi giochi, e tra essi figurano anche Dragon Age Origins e Dead Space

Festeggiando i 20 anni di Xbox, Microsoft ha inserito ieri nella libreria delle sue console più di 70 titoli retrocompatibili, tutti con un una risoluzione rinnovata attraverso l’Auto HDR. La compagnia sostiene che ciò sia un passo fondamentale per preservare i videogiochi, unica tra le forme d’arte che consente di esplorare ed immergersi negli elementi visivi, musicali e narrativi presenti in numerosi universi creativi.

Rendendo accessibili titoli più classici ad una nuova generazione di videogiocatori, come Star Wars: Jedi Knight II, Otogi, ma anche Max Payne e F.E.A.R. si ha la possibilità di riscoprire ciò che ha reso questo media così grande ed apprezzato. Oltre a riproporre i giochi del passato, su Xbox si pensa comunque al futuro: dal 15 novembre è infatti possibile accedere alla beta del multiplayer di Halo Infinite gratuitamente, su Xbox Series S/X, Xbox One, PC e Xbox Cloud Gaming. Oltre a ciò, l’Xbox Game Pass si aggiornerà già da oggi con nuovi giochi.

I nuovi giochi di Xbox Game Pass a novembre

Ecco dunque i nuovi giochi in arrivo per Xbox Game Pass da quest’ultima metà del mese di novembre: tra i titoli più interessanti già presenti nel catalogo e nel cloud con EA Play, c’è il primo capitolo di Dead Space, gioco horror e sci-fi con momenti ansiogeni al massimo, molto amato dalla community. Sempre oggi sarà disponibile anche Dragon Age Origins, altro titolo di punta che mostra le origini di una serie fantasy che ha nel tempo subito numerosi cambiamenti. Da oggi 17 novembre debutterà Next Space Rebels, un titolo dove inizieremo con il costruire un razzo insignificante, per poi tramutarci in un vero e proprio Elon Musk.

Dal 18 novembre si presenteranno sul cloud, console e PC anche Exo One, Fae Tactics, My Friend Pedro e Undungeon. Dal 23 novembre, sulle tre console principali di Xbox, arriverà il peculiare simulatore di cervi Deeeer Simulator ed il souls-like Mortal Shell. A fine novembre, di preciso il 30, potremo infine provare Evil Genius 2: World Domination, gioco satirico “spy-fi” dove il giocatore potrà complottare per la conquista dell’intero pianeta grazie al proprio genio malefico. Con l’arrivo di questi nuovi titoli, tuttavia, altri lasceranno il servizio Game Pass: dovremo dunque salutare Final Fantasy 8 Remastered, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, River City Girls e The Gardens Between.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi decisamente convenienti.