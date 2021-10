Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo, tra cui un titolo molto atteso

Il Game Pass Xbox si aggiorna con altri nuovi giochi all’interno del catalogo già decisamente ampio, offrendo tra i vari titoli anche un nuovissimo e attesissimo gioco sin dal suo day one

Come ci ha abituato Microsoft nel corso degli ultimi anni, altri giochi verranno presto aggiunti al Game Pass di Xbox, seguendo la prorompente scia segnata ormai da diverso tempo da numerosi altri titoli. Tra quelli che verranno ad aggiungersi al catalogo in questo ennesimo aggiornamento, vi sono anche titoli usciti da relativamente poco tempo, oltre a giochi di grosso calibro che sono in dirittura d’arrivo nei prossimi giorni. Microsoft sembra star fruttando grandi successi con questo suo nuovo metodo di offerta del parco videoludico, ed è improbabile che si fermerà molto presto.

I nuovi giochi in arrivo su Xbox Game Pass

Già da oggi, tra i nuovi giochi sarà disponibile Outriders all’interno del Xbox Game Pass su PC, come riportato nelle ultime news. Invece, per quanto riguarda gli altri, avremo titoli comunque decisamente interessanti: a partire dal 21 ottobre, arriveranno su Xbox Game Pass Dragon Ball FighterZ, Echo Generation ed Everspace 2.

A seguire, la settimana successiva sarà in arrivo anche un’ulteriore carrellata di titoli su Xbox Game Pass:

Into the Pit, frenetico FPS e roguelite, dove saremo un cacciatore di demoni e dell’occulto che scoprirà la presenza di un fosso demoniaco all’interno di un villaggio abbandonato; Alan Wake’s America Nightmare, spin-off della serie Alan Wake ed esclusiva Microsoft uscita per la prima volta su Xbox 360.

frenetico FPS e roguelite, dove saremo un cacciatore di demoni e dell’occulto che scoprirà la presenza di un fosso demoniaco all’interno di un villaggio abbandonato; Alan Wake’s America Nightmare, spin-off della serie Alan Wake ed esclusiva Microsoft uscita per la prima volta su Xbox 360. Backbone, avventura narrativa dallo stile pixel-noir, con protagonista un procione investigatore all’interno di una città post-sovietica ed abitata da animali.

avventura narrativa dallo stile pixel-noir, con protagonista un procione investigatore all’interno di una città post-sovietica ed abitata da animali. The Forgotten city, gioco standalone nato inizialmente attraverso una mod di Skyrim, che conduce il giocatore in una strana Roma di più di duemila anni fa, in un loop temporale dove andremo a risolvere un mistero davvero inquietante.

Ma uno dei nuovi giochi più importanti che arriverà su Xbox Game Pass sarà sicuramente il tanto atteso Age of Empires 4, che diventerà disponibile all’interno del catalogo sin dal day one su PC, il 28 ottobre. Inoltre, ad esso si aggiungeranno lo stesso giorno anche Bassmaster Fishing 2022 e Nongunz: Doppelganger Edition.

Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie riguardo i videogiochi, e date un’occhiata allo store Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi scontati.