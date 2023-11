Xbox Game Pass: Microsoft lo vuole su “ogni schermo”, PlayStation e Nintendo incluse

Secondo Microsoft, la portata di Xbox Game Pass non avrà più confini: pseudo-confermato l’arrivo del servizio su PlayStation e Nintendo

Della “grande famiglia” abbiamo già parlato di recente, ma Microsoft ha voluto mettere in chiaro che sì, Xbox Game Pass prima o poi arriverà anche sulle piattaforme PlayStation e sulle console di casa Nintendo. Il dirigente del gigante di giada Tim Stuart ha rivelato in un discorso al summit di Wells Fargo TMT che l’azienda intende portare i giochi di prime parti su “qualunque schermo in grado di riprodurre giochi”, compreso l’hardware della concorrenza. “È un cambio di rotta per la nostra strategia. Non darò tutti i dettagli qui, ma la missione è quella di portare esperienze di prime parti [e] servizi in abbonamento su ogni schermo in grado di riprodurre giochi”, queste le parole di Stuart.

La rivoluzione di Microsoft: Xbox Game Pass effettivamente in arrivo su piattaforme Nintendo e PlayStation!

“Ciò include”, prosegue Stuart, “smart TV, comprende i dispositivi mobile e quelli che credevamo in passato fossero la nostra concorrenza, come PlayStation e Nintendo.” Un’apertura mentale, questa, a cui non fa eco l’amministratore delegato uscente di PlayStation Jim Ryan. Quest’ultimo a suo tempo ha definito il Game Pass “distruttivo verso il valore” dei giochi e dell’intera industria (una citazione che proprio oggi non gode di gran tempismo). Ryan ha dichiarato che le acquisizioni di Microsoft sono state un tampone per l’approccio “non funzionale” di Game Pass. Per quanto invece concerne Nintendo, la relazione tra e due è molto più sana, motivo per il quale in passato i rumor circa Game Pass su Switch si sono accavallati a più riprese.

Ora sta a voi dirci la vostra: se il compromesso fosse il cloud, giochereste a Halo su Switch, o a Killer Instinct su PS5?