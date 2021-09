Xbox Game Pass: i nuovi giochi della seconda metà di settembre

Terminiamo settembre con ben 13 nuovi giochi in arrivo gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio di Xbox Game Pass di casa Microsoft: scopriamo insieme i titoli

Siamo ormai giunti alla seconda metà di settembre 2021, un anno che si avvia inesorabilmente alla sua conclusione. Un anno anche piuttosto ricco dal punto di vista videoludico, ma che vede nei prossimi mesi un po’ di carenza di titoli effettivamente importanti. Sarà quindi il momento migliore per sfoltire i nostri backlog e recuperare alcune perle che ci siamo lasciati sfuggire, oppure per rivolgerci ai servizi in abbonamento come Xbox Game Pass, sicuramente uno dei motivi migliori per avvicinarsi alle console Microsoft. Nelle scorse ore, proprio la casa di Redmond ha annunciato quali saranno i 13 titoli in arrivo nella seconda metà del mese a rimpinguare il catalogo, vediamoli insieme.

Il primo titolo in arrivo proprio oggi per cloud PC e console è Flynn: Son of Crimson, seguito a ruota libera domani da I Am Fish, Skatebird e Superliminal. Aragami 2, invece, sarà disponibile dal prossimo 17 settembre, quindi dal day one. Dalla prossima settimana, precisamente dal 23 settembre, il delicatissimo Lost Words: Beyond the Page insieme a Subnautica: Below Zero e Sable si aggiungo al servizio. E, nello stesso giorno, esclusivamente per i giocatori PC sarà disponibile anche Tainted Grail: Conquest. Il 28 settembre arriva Lemnis Gate sia su PC sia su Console, mentre il 30 settembre arriverà l’attesissimo (almeno da noi) Astria Ascending. Stesso giorno, arriverà anche Unsighted per Console e PC, mentre dal primo ottobre potremo giocare Phoenix Point su Console. Vi lasciamo la panoramica proprio qua sotto.

Settembre 2021 si chiude con 13 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: chi ci lascia, invece?

Vi ricordiamo inoltre che a partire dal 30 settembre alcuni titoli non saranno più giocabili. E parliamo dei seguenti:

Drake Hollow (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Ikenfell (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Kathy Rain (PC)

(PC) Night in the Woods (Cloud, Console, PC)

(Cloud, Console, PC) Warhammer: Vermintide 2 (Cloud, Console)

Ed ecco i 13 nuovi giochi gratis in arrivo su Xbox Game Pass in questa seconda metà di settembre 2021. Che cosa ne pensate? Siete abbonati al servizio? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!