Xbox Game Pass: i giochi in arrivo la prima metà di Aprile 2023!

Nelle scorse ore, Microsoft ha confermato i giochi in arrivo sul servizio Xbox Game Pass nella prima metà di questo aprile 2023: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il servizio di Xbox Game Pass continua a crescere, sebbene si inizino ad avere qualche riserva su un probabile aumento di prezzo in arrivo. Microsoft ha infatti concluso la sua campagna per cui i nuovi iscritti avevano un mese di servizio a solo un euro e sono ormai mesi che si rumoreggia molto su un probabile aumento del costo. In sé non sarebbe niente di troppo strano, d’altronde la libreria di Game Pass è davvero vastissima ed in continuo aggiornamento.

Nella prima metà di aprile 2023 arriveranno già diversi importanti giochi su Xbox Game Pass, in primis l’acclamato Loop hero, già disponibile su console e PC. Un RPG retro endless che sa ben mescolare elementi roguelike e di deck-building, Loop Hero è un’esperienza tosta ed appassionante, capace di mettervi duramente alla prova nel mentre combattete lo spaventoso Lich che ha gettato il mondo in un eterno loop di oscurità.

Il 6 aprile, invece, arriverà Iron Brigade su console e servizio Cloud. Sviluppato da Double Fine, lo studio di Tim Schafer, il gioco vi metterà nei panni di un membro della Mobile Trench Brigade, una forza che combatte l’invasione di Monovision. Il 12 aprile invece arriva l’attesissimo Ghostwire Tokyo, dopo ben un anno di esclusiva console PlayStation 5. In questo caso non ci esprimiamo molto: lo abbiamo già recensito, quindi tutto quel che dovete sapere lo troverete cliccando qui.

Il 13 aprile arriverà NHL 23, disponibile su console per gli abbonati al Game Pass Ultimate. Inoltre per gli stessi abbonati, è anche disponibile un trial di ben dieci ore di EA Sports PGA Tour dallo stesso giorno. Infine, il 18 aprile arriverà anche Minecraft Dungeons su PC, console e cloud, il nuovo spin-off ambientato nel popolare mondo di Mojang che si trasforma in un action strategico: potrete esplorare tanti biomi, forgiare alleanze e fare amicizie!

Tutti i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di aprile 2023

Dunque, per riassumere, questi sono i giochi in arrivo su Xbox Game Pass nella prima metà di Aprile 2023:

Ora disponibile – Loop Hero (Console e PC)

– Loop Hero (Console e PC) 6 aprile – Iron Brigade (Cloud e Console)

– Iron Brigade (Cloud e Console) 12 aprile – Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console e PC)

– Ghostwire: Tokyo (Cloud, Console e PC) 13 aprile – NHL 23 (Console via EA Play)

– NHL 23 (Console via EA Play) 18 aprile – Minecraft Legends (Cloud, Console e PC)

Lasceranno invece il servizio il prossimo 15 aprile Rainbow Six Extraction, Life is Strange True Colors e molti altri. Queste erano dunque i giochi che verranno aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass in questa prima metà di aprile 2023. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!