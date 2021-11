Xbox Game Pass: annunciati i giochi di novembre!

Microsoft ha annunciato i giochi che saranno disponibili su Xbox Game Pass a novembre, alcuni sono veramente imperdibili

Microsoft ha svelato la sua prima ondata di giochi Xbox Game Pass per novembre, a partire dall’arrivo di Minecraft: Java e Minecraft Bedrock Edition domani per i giocatori PC. Vediamo tutti gli altri titoli e dettagli al riguardo nelle prossime righe di quest’articolo.

Xbox Game Pass: tra i giochi di novembre anche Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition e It Takes Two

La casa di Redmond, puntuale come un orologio svizzero, ha appena rilasciato la lista dei giochi inclusi nell’abbonamento Xbox Game Pass per il mese di novembre. Oltre alle suddette edizioni di Minecraft ci sarà anche il puzzle game a tinte sentimentali e zen Unpacking. Quest’ultimo sarà disponibile anche per cloud, console e PC e vi vedrà intenti a scoprire le vicissitudini personali di un misterioso personaggio mentre arredate alcuni spazi. Sorprendentemente, It Takes Two arriverà su EA Play il 4 novembre, il che significa che Xbox Game Pass per PC e i membri Ultimate potranno provare quest’altro interessante titolo (amanti delle storie narrative delicate giocabili in cooperativa siete avvertiti).

Lo stesso giorno sarà la volta del first person action-adventure Kill It with Fire per cloud, PC e console. Seguono Football Manager 2022 per PC, Football Manager 2022: Xbox Edition (per console e cloud) e Forza Horizon 5 (per PC, console e cloud) il 9 novembre. Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (uno dei titoli che farà parte della chiacchierata Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition) si unisce al servizio per console l’11 novembre insieme a One Step from Eden per console e PC.

Naturalmente, ci saranno anche un certo numero di titoli che usciranno da Xbox Game Pass. Sono ancora giocabili fino al 15 novembre, quindi dategli un’occhiata ora finché siete ancora in tempo Vi lasciamo l’elenco completo qui di seguito in basso).

Final Fantasy 8 HD (Console e PC)

Planet Coaster (Cloud e Console)

Star Renegades (Cloud, Console e PC)

Streets of Rogue (Cloud, Console e PC)

The Gardens Between (Cloud, Console e PC)

River City Girls (Cloud, console e PC)

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito a questo titolo in pieno clima Halloween. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.