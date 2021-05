Xbox Game Pass: nuovi giochi in arrivo a Maggio

Rivelati i titoli dei giochi che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di abbonamento Xbox Game Pass nella seconda metà del mese di Maggio

Sono numerosi i giochi che andranno ad arricchire il catalogo del servizio di abbonamento Xbox Game Pass nella seconda metà del mese di Maggio. A seconda del titoli, i videogiochi inclusi nel pass possono essere giocati tramite Xbox e/o PC; alcuni di questi sono inoltre usufruibili direttamente dalla piattaforma cloud fornita dal servizio.

Xbox Game Pass: ecco i giochi disponibili da Maggio

Andando in ordine temporale, i primi giochi forniti a Maggio da Xbox Game Pass sono SnowRunner, disponibile già a partire da oggi (mercoledì 19 Maggio), e Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, che sarà accessibile a partire da domani (giovedì 20 Maggio). Il primo è un simulatore di guida fuori strada, mentre il secondo è uno sparatutto in terza persona. Sempre il 20, saranno resi disponibili anche Secret Neighbor, spin-off multiplayer del particolare survival horror Hello Neighbor, e The Wild at Heart, un’avventura grafica con elementi action. Il 25 Maggio arriverà invece Maneater, un action RPG che ci consente di giocare nel ruolo di uno squalo in cerca di vendetta.

Il 27 Maggio è invece il turno del survival dall’ambientazione fantasy Conan Exiles. Sempre lo stesso giorno arrivano anche il party game Fuzion Frenzy, il videogioco di guida Joy Ride Turbo, MechWarrior 5: Mercenaries (basato sul gioco da tavolo Battle Tech), l’interessante life simulator in prima persona Slime Rancher e gli RPG Solasta: Crown of the Magister e SpellForce 3: Soul Harvest. Infine, arrivano su Xbox Game Pass il 31 Maggio: Assetto Corsa, Broforce, Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, Surviving Mars e Void Bastards.

