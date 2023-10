Xbox Game Pass: i giochi gratis di novembre 2023

L’abbonamento con i giochi gratis del momento: in tempo per Halloween, anche Xbox Game Pass rivela tutti i titoli di novembre 2023

Non che serva fare confronti visto quanto le direttive divergano tra i due, ma dopo Nintendo Switch Online tocca ad Xbox Game Pass svelare i giochi gratis di novembre 2023. Trattandosi di un elenco ben fornito, ci conviene andare spediti. Da oggi abbiamo Headbangers: Rhythm Royale e, dal team di sviluppo di Life is Strange Dontnod, le arrampicate di Jusant. Arriva in data odierna anche il gioco di strategia a turni Wartales. Tutti i giochi sono disponibili su cloud, console e PC. In fatto di titoli che arrivano al day one, più avanti vedremo Thirsty Suitors (2 novembre), Football Manager 2024 (6 novembre) e Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (9 novembre, come sapete). Quest’ultimo arriverà con Dungeons 4 e Wild Hearts.

last minute costume idea: this coming soon posthttps://t.co/3JmSZQkEs9 pic.twitter.com/YSLXKKYq3t — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 31, 2023

Dolcetto o tripletta (A): i giochi gratis di Xbox Game Pass per novembre 2023

Proseguendo, il 14 novembre sarà il punto di Spirittea, un life sim a cui si unirà il “collega” Coral Island il giorno dopo. Nel caso di Coral Island, si tratterà della versione 1.0, ovvero la prima dopo l’early access. Tuttavia, per un gioco che arriva, un altro se ne va. Anche se non hanno ancora date precise, sono previsti per il cartellino rosso le versioni PC e console di Football Manager 2023, insieme alle quali si preparano alla deportazione anche Coffee Talk, Exapunks, Ghost Song, Gungrave G.O.R.E., Lapin e Townscaper. Se volete mettere l’anello al dito con qualcuno di loro, c’è uno sconto del 20% fino alla loro uscita dal servizio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della line-up del mese entrante?