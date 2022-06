Xbox Game Pass: svelati i nuovi giochi di giugno, chi arriva e chi se ne va?

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che a giugno verranno aggiunti al catalogo del suo Xbox Game Pass: scopriamo insieme quali saranno le novità e quali, invece, i titoli che ci saluteranno

Giugno sarà il mese del nuovo PlayStation Plus, che arriverà in forma migliorata e “corretta” (si spera) intorno al 20 del mese. Questo però non toglie che anche il concorrente Xbox Game Pass si aggiornerà, come sempre, con tanti nuovi titoli e contenuti. Il successo del servizio di Microsoft è indiscusso, e propone, selezionandoli mensilmente, una lunga serie di videogiochi fruibili al prezzo di un abbonamento. Nessuna spesa accessoria, nessun acquisto effettivo: pagate l’abbonamento, scegliete il gioco dalla libreria, lo scaricate e lo installate. Sony ha già affermato numerose volte che questo tipo di modello non è per lei sostenibile, ma sta comunque tentando una nuova strada che possa far piacere ai consumatori. Restiamo in attesa di vedere come andrà effettivamente.

Nel mentre, come dicevamo in apertura, il catalogo di Xbox Game Pass andrà ad aggiornarsi nel mese di giugno, con diverse nuove aggiunte. Fra le più importanti annoveriamo sicuramente For Honor: Marching Fire Edition, che include l’edizione base del gioco e l’omonima espansione, Ninja Gaiden: Master Collection, che incorpora i tre giochi della serie di Ninja Gaiden insieme a tutte le modalità aggiuntive e i DLC, ed Assassin’s Creed Origins che… non pensiamo abbia bisogno di presentazioni.

Xbox Game Pass di giugno: quali giochi arrivano e quali se ne vanno?

Vediamo insieme la lista completa dei giochi che si aggiungono nel mese di giugno al Game Pass:

For Honor: Marching Fire Edition (Cloud, Console e PC) | 1 giugno

(Cloud, Console e PC) | 1 giugno Ninja Gaiden: Master Collection (Console e PC) | 2 giugno

(Console e PC) | 2 giugno Assassin’s Creed Origins (Cloud, Console e PC) | 7 giugno

(Cloud, Console e PC) | 7 giugno Chorus (Cloud, Console e PC) ID@Xbox | 7 giugno

(Cloud, Console e PC) ID@Xbox | 7 giugno Disc Room (Cloud Console e PC) ID@Xbox | 7 Giugno

(Cloud Console e PC) ID@Xbox | 7 Giugno Spacelines from the Far Out (Console e PC) ID@Xbox | 7 giugno (disponibile dal day one)

Invece, i titoli che lasceranno il catalogo del Game Pass dal 15 giugno sono:

Ed ecco qua tutte le novità, fra giochi che arrivano e che se ne vanno, per Xbox Game Pass nel mese di giugno. Fateci sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!