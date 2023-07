Xbox Game Pass Core: ecco quando arriverà la nuova versione dell’Xbox Live Gold

Microsoft ha annunciato Xbox Game Pass Core, il nuovo servizio che includerà periodicamente nuovi titoli e sostituirà Xbox Live Gold

Dopo una leak prematuro, Microsoft ha annunciato ufficialmente Game Pass Core, ossia la nuova versione dell’abbonamento Xbox Live Gold. Il lancio è previsto per il 14 settembre e prevede l’accesso al gioco in multiplayer, più di 25 titoli e offerte esclusive per i membri. Il servizio avrà un costo di 6,99 euro al mese o 59,99 euro all’anno. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Xbox Game Pass Core: l’elenco completo dei titoli inclusi nel nuovo Xbox Live Gold

Al lancio con Xbox Game Pass Core (la nuova versione dell’Xbox Live Gold) saranno disponibili i seguenti titoli:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited

Altri titoli saranno annunciati prima del lancio del servizio a settembre. Nuovi giochi saranno aggiunti due o tre volte all’anno, anche se non si conoscono ancora ulteriori dettagli su quanti saranno esattamente questi titoli. Chi è attualmente abbonato a Xbox Live Gold passerà automaticamente al nuovo piano senza alcuna variazione delle tariffe abituali.

Games with Gold terminerà ufficialmente il 1° settembre. Tutti i giochi per Xbox One riscattati tramite questo programma saranno ancora accessibili se si sottoscrive un abbonamento a Game Pass Core o Game Pass Ultimate. I titoli Xbox 360 ottenuti tramite lo stesso piano rimarranno nella vostra libreria, anche senza abbonamento.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Che ne pensate di queste novità dalla casa di Redmond? Fatecelo sapere qui in basso nello spazio riservato ai commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttotek per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di KINGUIN.