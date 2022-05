Xbox Game Pass: annunciati i giochi di maggio

Buone notizie per i fedelissimi della Microsoft, sono stati annunciati i giochi per l’Xbox Game Pass di maggio

Maggio è ovviamente il mese che precede quello di giugno, sinonimo di inizio d’estate, ma aspettate ad andare sotto all’ombrellone perché ci sono i giochi di questo Xbox Game Pass! Magari potrebbe essere una buona occasione per recuperare dei titoli niente male quindi, senza perdere ulteriore tempo, andiamo a capire quali sono assieme.

Xbox Game Pass: ecco qui i giochi di maggio (finalmente)

Partiamo dunque a gamba tesa, anzi tesissima, con il primo titolo disponibile sin da oggi, ovvero Loot River, sia per cloud, console e PC. Una breve pausa per salvare i progressi e poi si ricomincia di nuovo giovedì 5 con Trek to Yomi e Citizen Sleeper.

Vi siete ripresi o siete ancora un po’ “intontiti” da tutti questi titoli? Non preoccupatevi perché il maggio di Xbox Game Pass è tutt’altro che finito! Il 10 di questo mese arriveranno dunque Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, Eiyuden Chronicle: Rising e This War of Mine: Final Cut che arriva in una versione rimasterizzata per la console di casa Microsoft.

Il 12, infine, arriverà anche NHL 22 per tutti gli amanti dello sport tramite EA Play, ma non dimenticate che avete ancora qualche giorno per recuperare altri titoli che presto lasceranno la piattaforma. Questi sono GTA: San Andreas – The Definitive Edition, Enter The Gungeon, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, Remnant: From the Ashes, Steep, The Catch: Carp and Coarse ed infine The Wild at Heart. Poi non dite che non vi avevamo avvertito!

Comunque sia, mentre aspettiamo che i vari download abbiano termine, che ne dite di ingannare l’attesa arricchendo la vostra collezione di capolavori videoludici, retrò e non, andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, cliccate qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!