Xbox: due titoli fantasy in sviluppo presso Microsoft

Microsoft non ha un solo titolo fantasy in sviluppo per Xbox, ma due: no, non stiamo parlando di Fable, ma di due IP ancora ignote

Tra le esclusive di Microsoft in sviluppo per Xbox si fanno strada non uno, ma ben due titoli fantasy. Quella che avete letto nel nostro sottotitolo non è mera retorica giornalistica, ma una promettente realtà: anche al di fuori di Fable, infatti, Microsoft ha diversi conigli da estrarre dal suo cilindro verde. Credevamo che la scoppiettante E3 nata dal fortunato sodalizio con Bethesda fosse già l’apice degli annunci, ma se questo rumor dovesse dimostrarsi fondato saremmo più che mai felici di esserci sbagliati.

Il fantasy che non ti aspetti: i due misteriosi giochi in sviluppo per Xbox

Naturalmente, l’esistenza di due titoli fantasy nel calderone smeraldo di Microsoft per Xbox non sarebbe un rumor degno di stampa se non portasse la firma di un insider ben informato su ogni sviluppo. Parliamo, poco sorprendentemente, di Jeff Grubb, che nel suo ultimo podcast ha alzato qualche velo. Il primo titolo consiste in un’esperienza sulla falsariga di Destiny, in lavorazione presso IO Interactive. I creatori di Hitman hanno in mente qualcosa di ambizioso, nello specifico una sorta di live service a cui portare contenuti per dieci anni: “Project Dragon”.

Il secondo gioco, invece, è meno prodigo di dettagli ma altrettanto per l’acquolina che ha saputo metterci per il genere di cui si tratta. Anche nel secondo i draghi sono un filo conduttore centrale, ma stavolta si tratterebbe secondo Jeff Grubb di un MMO. L’idea che si tratti di Dragon’s Dogma 2 serpeggia online, ma nonostante i molteplici consensi non è una teoria appoggiata da fonti credibili. Starà solo al tempo dimostrare quando sarà il prossimo appuntamento con il fantasy maturo, ma se non altro Grubb ha ventilato in precedenza l’ipotesi che Dragon Age 4 sia prossimo all’annuncio.

Ora sta a voi dirci la vostra: l'idea di darvi alla scherma in un mondo di draghi vi alletta?