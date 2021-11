Xbox: disponibile il cloud gaming per console Microsoft per gli abbonati a Game Pass

Il cloud gaming incluso nell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate è finalmente disponibile su tutte le console recenti di Microsoft

Ci siamo: il cloud gaming è ora disponibile per i possessori di Xbox Series X/S e Xbox One con un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate. “Questa funzionalità verrà inizialmente implementata con la nostra release di novembre a un sottoinsieme di giocatori Xbox e si estenderà a tutti i giocatori nei mercati supportati nelle prossime settimane”, ha affermato Catherine Gluckstein, responsabile di Xbox Cloud Gaming. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Il cloud gaming è finalmente disponibile sulle console Xbox, il servizio “si espanderà sempre di più”

Probabilmente lo saprete già: Xbox Cloud Gaming consente ai giocatori di accedere ai titoli Xbox Game Pass senza scaricarli e di accedere a sessioni multiplayer con gli amici per i giochi che non sono installati sulle console fisiche. Il servizio consente inoltre ai possessori di Xbox One di giocare a giochi Xbox Series X/S selezionati come Recompile, The Medium e The Riftbreaker.

“Continueremo anche a supportare questa capacità e ad espandere la nostra libreria di giochi cloud per includere più giochi di nuova generazione come Microsoft Flight Simulator all’inizio del 2022”, ha affermato Gluckstein.

Xbox Cloud Gaming per console viene lanciato come parte dell’aggiornamento di novembre di Xbox. Quest’ultimo include anche nuove funzionalità di accessibilità e affronta i problemi di spegnimento dell’hardware durante la riproduzione di determinati giochi.

Microsoft offre già Xbox Cloud Gaming su dispositivi mobili e PC. A giugno, la società ha dichiarato che sta pianificando di portare Xbox Cloud Gaming sui televisori connessi a Internet in una mossa che consentirà ai giocatori di accedere a servizi come Game Pass senza hardware aggiuntivo richiesto tranne un controller. I nuovi titoli Xbox Game Pass di novembre includono Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition, It Takes Two, Forza Horizon 5 e Evil Genius 2.

Il boss di Xbox Phil Spencer ha affermato questa settimana che Game Pass è “molto sostenibile in questo momento mentre si continua a crescere” (nonostante il servizio abbia attirato meno nuovi abbonati lo scorso anno rispetto a quanto previsto da Microsoft). Sarah Bond, responsabile degli ecosistemi di gioco di Microsoft, ha anche rivelato questa settimana che Xbox Game Pass era originariamente concepito come un servizio di noleggio.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.