Xbox Cloud Gaming è ora disponibile su dispositivi Apple e Windows 10!

Tramite un blog post dettagliato su Xbox Wire, l’azienda ha annunciato l’arrivo di Xbox Cloud Gaming via browser su PC Windows 10 e dispositivi Apple per tutti gli abbonati al Game Pass Ultimate

Che i servizi di cloud gaming siano il futuro è indubbio, ma quanto questo futuro sia lontano è ancora da definire. Google Stadia è stata prima vittima di un archetipo di gioco troppo prematuro, ma ha dato stimolo ad altre aziende a tentare questo passo verso il gaming del futuro. Amazon Luna, Vodafone GameNow e Steam Cloud Play sono solo tre dei tentativi delle grandi aziende di dare un nuovo volto al videogioco in quanto tale. Il più di successo, però, è indubbiamente Xbox Cloud Gaming, che si prepara a sbarcare, seguendo totalmente la filosofia di Microsoft, su una miriade di altri dispositivi.

Tramite un blog post su Xbox Wire, infatti, Catherine Gluckstein, VP and Head of Product di Xbox Cloud Gaming, ha annunciato l’arrivo del servizio via browser su PC Windows 10 e dispositivi Apple (sia smartphone sia tablet) per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate. Il servizio sarà disponibile all’interno di 22 paesi, Italia inclusa, e se siete abbonati potete accedere a Xbox.com/play su Microsoft Edge, Chrome o Safari usando un PC o un dispositivo mobile per giocare agli oltre 100 giochi disponibili sul catalogo di Game Pass.

Xbox Cloud Gaming: da Apple a Windows 10, il futuro è cloud!

Inoltre, la stessa Gluckstein, ha confermato che il servizio di Cloud Gaming si basa totalmente sull’hardware della console più potente della nuova generazione di Microsoft, Xbox Series X. Questo consentirà a un numero sempre più ampio di videogiocatori di provare tempi di caricamento rapidi, frame rate migliorati e, nella sua totalità, la nuova generazione di gaming. Lo streaming è settato a 1080p e arriva a un massimo di 60 fps. Per tutte le informazioni aggiuntive, vi rimandiamo al blog post di riferimento su Xbox Wire che potete raggiungere cliccando qui.

Xbox Cloud Gaming sbarca quindi anche su tutti i dispositivi Apple e su Windows 10 tramite browser web, sottolineando ancora di più la volontà di Microsoft di creare un gigantesco ecosistema ormai completamente incentrato sul Game Pass. Che cosa ne pensate? Siete abbonati al servizio? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!