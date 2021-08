Xbox Cloud Gaming: Beta disponibile su PC per gli Insider

Attraverso un comunicato ufficiale, Microsoft ha confermato l’arrivo della Beta di Xbox Cloud Gaming su PC, per gli iscritti al programma Xbox Insider

Il gioco in streaming sta lentamente compiendo passi da gigante per quanto riguarda la diffusione e fruizione da parte dell’utenza. Nonostante i timidi approcci tentati da Google Stadia, ed in attesa di scoprire in prima persona Amazon Luna ed il futuro prospettato da Netflix, tra i servizi più in voga va sicuramente considerato Xbox Cloud Gaming. Già disponibile da tempo su svariati dispositivi, la Beta si appresta ad approdare anche su PC Windows 10, per tutti gli iscritti al programma Xbox Insider.

Xbox Cloud Gaming: Beta in arrivo su PC per gli Insider

L’arrivo della Beta del servizio di gioco in streaming realizzato da Microsoft è stata confermata dall’azienda stessa, che si appresta così ad abbracciare 22 paesi, tra i quali (fortunatamente) figura anche la nostra Italia. Il colosso di Redmond, inoltre, ha svelato alcune nuove funzionalità che aiuteranno i giocatori a iniziare, tra cui informazioni facilmente accessibili sul controller e sulle condizioni del network, funzionalità social per rimanere in contatto con gli amici e la possibilità di invitare altre persone, inclusi i giocatori in cloud che non hanno installato il gioco, a unirsi alla partita.

Ovviamente si tratta di una fase di test, tramite la quale Microsoft potrà raccogliere il feedback della community di giocatori, così da poter continuare a proporre dei miglioramenti al servizio, in attesa che questo possa godere di un lancio ancora più ampio, in merito al quale saranno diffusi nuovi dettagli nel prossimo futuro.

E voi siete tra coloro che potranno provare in prima persona la Beta del servizio su PC? In caso affermativo vi invitiamo a condividere con noi di tuttoteK, tramite la sezione dei commenti, tutte le vostre impressioni a riguardo. Se poi siete anche in cerca di giochi a prezzo scontato, l’invito è quello di dare anche un’occhiata alle offerte presenti su Instant Gaming.