Xbox: aggiunto su Microsoft Edge il Clarity Boost per il cloud gaming

Microsoft introdurrà il Clarity Boost, una funzione per il Cloud Gaming di Xbox, su Edge Canary e sul resto dei suoi browser

Solo ieri il giornalista Jez Corden di Windows Central aveva affermato su Twitter come stessero per arrivare degli annunci “intriganti” relativi allo Xbox Cloud Gaming di Microsoft. Fino a quel momento gli utenti non hanno potuto far altro che speculare su cosa si trattasse: poteva forse significare l’arrivo di nuovi giochi, o un aumento di FPS per quelli già presenti nel cloud, oppure qualcosa di ben più diverso, come nuovi dispositivi simili alle Firestick di Amazon o al Chromecast di Google. In un nuovo post pubblicato nelle scorse ore sul sito ufficiale di Microsoft, è stato infine rivelato quella che sarà una nuova funzione di Xbox Cloud Gaming disponibile sui browser Edge, denominato Clarity Boost.

Cosa farà il Clarity Boost per il cloud gaming di Xbox

La collaborazione tra Xbox Cloud Gaming e Microsoft Edge ha permesso di combinare le ottimizzazioni disponibili solamente sul browser di Microsoft con la possibilità di giocare i titoli Xbox attraverso il cloud. In aggiunta, il Clarity Boost sarà una funzionalità esclusiva di Xbox Cloud Gaming sui browser di Microsoft Edge, che andrà ad apportare dei miglioramenti di scaling della risoluzione dal lato client, dando così una resa grafica ottimizzata per i giochi che vengono riprodotti attraverso lo streaming.

hmm, some intriguing news for Xbox Cloud Gaming fans this week — Jez (@JezCorden) November 29, 2021

Questo miglioramento non apparirà troppo marcato ma sarà comunque piuttosto percepibile, grazie all’upscaling che andrà ad influenzare lo streaming originale, donando così una grafica generalmente più definita nei dettagli e nell’aspetto del gioco. In poche parole, darebbe l’impressione di un aumento della risoluzione. Sarà possibile già da oggi provare questa nuova funzionalità, mediante il browser Microsoft Edge Canary scaricabile sul sito ufficiale Microsoft. Invece, per poterla testare anche sugli altri browser, Microsoft dichiara di voler rendere accessibile il Clarity Boost su tutti i browser Edge entro il prossimo anno, il 2022.

Microsoft continua intanto ad espandere il suo servizio Cloud Gaming, rilasciandolo di recente su tutte le sue piattaforme, anche con il supporto per giocare in touch-screen. Inoltre, festeggiando il suo anniversario ha aggiornato per l’ultima volta la libreria dei titoli retro-compatibili su Game Pass, aggiungendovi più di 70 giochi.

