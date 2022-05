Xbox & Bethesda Showcase: svelata la durata dell’evento

L‘Xbox & Bethesda Showcase torna anche quest’anno e sarà ricco di novità da scoprire, finalmente è stata svelata la durata dell’evento

L’E3 non tornerà quest’anno, ma come nel caso del 2020, le aziende videoludiche stanno programmando degli eventi speciali per annunciare i prossimi titoli in arrivo. Di recente, è stato confermato che l’Xbox & Bethesda Games Showcase tornerà a giugno come un evento completo in stile E3 e finalmente è stata svelata la durata della conferenza. Avremo tanti annunci e aggiornamenti in abbondanza sui titoli di punta Microsoft e finalmente sapremo qualcosa in più sui giochi in uscita nel corso del 2022.

Come sottolineato da @IdleSloth84 su Twitter, sembra che la durata dell’Xbox & Bethesda Games Showcase sarà circa di 90 minuti. Anche se questo rumor non è stato ancora confermato ufficialmente da Microsoft, l’invito del calendario presente sul sito Web ufficiale di Xbox segna che l’evento avverrà il 12 giugno e durerà un’ora e mezza, che è un’indicazione piuttosto plausibile considerando la durata media degli scorsi eventi.

(Confirmed) Xbox Bethesda showcase will be around 90 minutes The calendar invite on the Xbox website is a 1hour 30 mins when I added it has a outlook meeting. Source:https://t.co/dKI1hOj9cJ pic.twitter.com/hWwSsLHQbV — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84) May 4, 2022

Ricordiamo che l’anno scorso l’evento è durato esattamente un’ora e mezza, rendendo questo rumor sulla durata sempre più realistico. Non scordiamoci anche che molte conferenze passate di Xbox avevano più o meno la stessa lunghezza, confermando che le abitudini di Microsoft difficilmente cambiano. Ovviamente, con titoli attesi del calibro di Starfield, Redfall, Forza Motorsport, Senua’s Saga: Hellblade 2 e chissà quali altre sorprese ha in serbo Microsoft in questo momento, sarà interessante vedere cosa ha preparato per tutti i videogiocatori del mondo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Seguirete l'evento di Microsoft per scoprire i prossimi titoli in uscita su Xbox Series X/S e PC?