Xbox & Bethesda Showcase: confermata la data per l’evento di giugno

Xbox e Bethesda hanno annunciato la data di un super evento a giugno in streaming per tutti gli appassionati del settore videoludico

Esatto, proprio così, la Xbox della Microsoft e la Bethesda, che non ha certo bisogno di presentazioni, hanno appena riferito che è stata confermata la data per un evento in streaming a giugno davvero imperdibile. Uno showcase interamente in streaming, per i motivi che ovviamente conosciamo, ed imperdibile. Andiamo dunque a capire quando si svolgerà!

Xbox e Bethesda: segnatevi la data dell’evento di giugno

La data per il super evento in streaming, ovvero l’Xbox & Bethesda Games Showcase, è stata dunque fissata per domenica 12 giugno che, “tradotto” con il nostro fuso orario, significa che potremmo vederlo in diretta a partire dalle sette di sera.

Questo Showcase si trasformerà dunque in una occasione da ben 90 minuti, disponibile in più di trenta lingue, per capire che cosa bolle nei grandi calderoni ribollenti di questi esimi protagonisti del panorama videoludico. Naturalmente, nel corso di quest’ora e mezza, verranno incluse le ultime novità sul Game Pass e sul versante PC!

Per seguire il tutto basterà collegarsi alle pagine ufficiali su Twitch (come è ovvio che sia), YouTube, Twitter, Facebook ed anche TikTok. Vi ricordiamo poi, magari per rinfrescarvi un po’ la memoria sui titoli più “stagionati”, di approfittare dei giochi gratuiti firmati dalla casa madre di Elder Scrolls e Fallout, come già detto qui, presenti su Steam assieme a quelli in forte sconto.

Comunque sia, mentre aspettiamo che si dia il via allo spettacolo