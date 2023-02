WWE 2K23: rivelato il roster dei wrestler giocabili

Èstato rivelato il roster dei wrestler che saranno giocabili in WWE 2K23, andiamo subito a vedere insieme quali sono

Come ben tutti ricordiamo WWE 2K20 non fu proprio il capolavoro che ci aspettavamo, deludente a tal punto che la WWE decise di prendersi un anno “sabbatico” per rivedere la serie, ed eccoci giunti dopo un WWE 2K22 oltre le aspettative all’anno che potrebbe significare la svolta, con un WWE 2K23 e il suo roster composto da moltissimi wrestler giocabili.

WWE 2K23: un roster decisamente variegato

Con l’uscita del videogioco, a cura di Visual Concepts, in uscita il mese prossimo 2K Games ha deciso di rivelare l’elenco completo dei wrestler che saranno giocabili al momento del lancio. Stelle come Roman Reigns, Drew McIntyre, Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins, Rhea Ripley, Ronda Rousey e Cody Rhodes furono già mostrate nei trailer precedenti, di cui abbiamo già parlato in questo articolo.

Ad ogni modo la lista del roster di WWE 2K23 è molto più lunga di quanto pensiamo e comprende oltre 170 lottatori giocabili. Ci saranno anche superstar di NXT 2.0 come Alba Fyre, Axiom, Bron Breakker, Carmelo Hayes, Indi Hartwell, Jacy Jayne e Grayson Waller. Includendo, come di consueto, i classici come Big Boss Man, Booker T, Boogeyman, Bret “The Hit Man” Hart, il British Bulldog, Bruno Sammartino, Diesel, il compianto Eddie Guerrero e molti altri.

Come quasi ci si aspettava non potevano mancare anche The Prototype (il personaggio OVW di John Cena), Randy Orton ’02, Brock Lesnar ’01 e Leviathan (il personaggio OVW di Batista), parte del Ruthless Aggression Pack disponibile con l’Icon Edition. Anche l’artista vincitore del Grammy Award Bad Bunny è giocabile al momento del lancio come parte del Bad Bunny Bonus Pack, disponibile per coloro che effettueranno il preordine.

Ulteriori novità verranno diramate a tempo debito, per non perdervene neanche una vi invitiamo a restare sintonizzati sul sito di tuttoteK e, nel caso foste interessati all’acquisto di WWE 2K23, tenere sempre un occhio attento sul sito Kinguin, dove vi sarà possibile acquistare videogiochi a prezzi decisamente scontati. WE 2K23 uscirà il 17 marzo per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC.