WWE 2K22: arrivato l’annuncio con trailer e finestra d’uscita

In casa WWE si è svolto da poco uno dei pay-per-view più importanti dell’anno, ovvero Summerslam: durante l’evento, 2K ha presentato, tramite un interessante trailer d’annuncio, il nuovo WWE 2K22, rivelando anche la finestra di lancio

È passato un po’ di tempo dall’ultimo titolo WWE 2K, e perciò i fan della serie sono già da vari mesi in attesa di nuove informazioni riguardanti il prossimo titolo. Ebbene, dopo la conferma ufficiale avvenuta qualche mese fa, ecco che è stato presentato sul palco di Summerslam il nuovo trailer d’annuncio ufficiale di WWE 2K22, con tanto di finestra di lancio. Riuscirà questo titolo a rimediare al lancio problematico di WWE 2K20, avvenuto ormai due anni fa? Adesso è difficile dirlo, perciò di seguito ci limiteremo ad analizzare il trailer e a rivelare il resto delle informazioni.

WWE 2K22, trailer d’annuncio e finestra di lancio

Nel trailer, dalla durata relativamente breve, possiamo vedere varie scene di gioco nelle quali sono presente varie superstar del roster della WWE. In particolare, possiamo vedere lottatori del calibro di Roman Reigns, Drew McIntyre, Bobby Lashley, The Miz, Kofi Kingston, Bayley, Ricochet e Finn Bàlor. Insomma, nessuno di inaspettato, considerando che si tratta di wrestler attualmente presenti negli show televisivi. Per quanto riguarda le modalità e le funzionalità non visibili nel trailer d’annuncio di WWE 2K22, dovremo aspettare fino al prossimo anno, poiché 2K stessa ha affermato che prevede di rilasciare tali informazioni nel gennaio 2022.

Passando invece a parlare della finestra di lancio, alla fine del possiamo vedere apparire la data marzo 2021. Ciò potrà deludere alcuni fan abituati a vedere la serie sul wrestling sugli scaffali già a partire da ottobre/novembre, però siamo sicuri che questa decisione è stata presa per poter portare nei negozi un gioco migliore di quel che sarebbe se uscisse prima. Considerando il disastro avvenuto con il precedente capitolo della serie, forse è bene avere pazienza.

Per chi non ne fosse al corrente, lo scorso capitolo della serie è stato WWE 2K20, ed è stato oggetto di un lancio a dir poco problematico. A causa dell’abbandono a metà strada del progetto da parte di Yukes (che è stato per tanti anni lo sviluppatore principale dei WWE 2K e non solo), lo sviluppatore Visual Concepts si è dovuto prendere la responsabilità di tutto il progetto, non riuscendo nell’intento di portarlo a termine correttamente, anche a causa delle deadline stringenti. Ciò ha portato al rilascio di un titolo pieno di bug e problemi di natura tecnica, cosa che la community ha subito fatto notare sul web.

Per rimanere aggiornati su tutte le notizie più importanti del mondo videoludico, vi invitiamo a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.