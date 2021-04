WRC 9 arriva su Nintendo Switch: ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Nacon e KT Racing hanno annunciato, con tanto di trailer di lancio, che WRC 9 è disponibile su Nintendo Switch

Gli appassionati di videogiochi di corse hanno, a cadenza regolare, appuntamenti fissi e quasi “dovuti”. Se la serie di Gran Turismo, ad esempio, è ferma da tempo con un settimo capitolo in sviluppo, quella di WRC continua incessante sin dal primo capitolo datato 2001. Vi abbiamo ampiamente parlato del titolo sia per quel che riguarda la versione last-gen, di cui potete trovare la recensione qui, sia per l’aggiornamento next-gen su PS5 e Xbox Series X / S. Ed oggi, gli appassionati di Rally, potranno vivere l’esperienza anche in portatile su Nintendo Switch.

Tramite comunicato stampa, infatti, Nacon e lo studio di sviluppo KT Racing hanno annunciato che WRC 9, videogioco ufficiale del FIA World Rally Championshin, è disponibile anche sulla console ibrida di Nintendo. Il titolo continua a conquistare i piloti virtuali di tutto il mondo e, da oggi, potranno godere della più importante simulazione di corse fuoristrada grazie alla versatilità di Nintendo Switch. Con l’occasione, Nacon e KT Racing hanno rilasciato anche un nuovo trailer di lancio, che vi lasciamo qua sotto.

WRC 9 sbarca anche su Nintendo Switch con un fenomenale trailer di lancio!

WRC 9 su Nintendo Switch include tutti i contenuti attualmente disponibili sulle altre piattaforme, con oltre 110 prove speciali, una modalità carriera profonda e coinvolgente e con gestione degli orari e delle squadre. Potrete mettere alla prova il vostro talento di guida nelle sfide online giornaliere e settimanali, utilizzando anche le 15 auto leggendarie che hanno segnato la storia del WRC.

Avete visto il trailer di lancio per la versione Nintendo Switch di WRC 9?