WRC 10: il Rally di Croazia farà il suo debutto all’interno del gioco

Il Rally di Croazia fa il suo debutto all’interno di WRC 10, il nuovo capitolo della rinomata serie di corse sviluppata da KT Racing

All’interno di WRC 10 potremo gareggiare anche nell’importantissimo Rally di Croazia. La competizione si è svolta soltanto poche settimane fa, e si è conclusa con la vittoria del francese Sébastien Ogier, per uno scarto di soli sei decimi dal secondo classificato, il gallese Elfyn Evans. La gara è stata ricca di emozioni, e presto i giocatori potranno provarla anche sulle loro postazioni di gioco.

Ecco le caratteristiche del Rally di Croazia in WRC 10

Il Rally di Croazia all’interno di WRC 10 sarà caratterizzato da un percorso ricoperto completamente di asfalto. Mancheranno, quindi, zone di sterrato o ricoperte di neve, da sempre alcuni fra gli ostacoli più difficili presenti nella serie. Il percorso sarà caratterizzato, inoltre, da strade molto strette, che richiederanno al giocatore di misurare perfettamente la velocità per non incappare in qualche spiacevole incidente.

Il Rally di Croazia, tuttavia, non sarà l’unico presente all’interno del gioco. Le competizioni nelle quali potremo gareggiare saranno diverse. Fra i rally storici, saranno presenti i rally di Acropoli, San Remo, Germania, Argentina, più altri due non ancora annunciati; i nuovi 4 rally inseriti nel titolo, invece, sono quelli di Estonia, Croazia, Belgio e Spagna. WRC 10 vanterà più di venti auto leggendarie al suo interno e 52 squadre ufficiali della stagione 2021. Ricordiamo, inoltre, che il titolo girerà in 4K e 60 fps su PC e sulle console di nuova generazione.

Cosa ne pensate del nuovo titolo prodotto da NACON? Se siete interessati, potreste leggere la nostra recensione del capitolo precedente, uscito lo scorso anno. Oppure potreste dare un’occhiata ad Instant-Gaming per acquistarlo ad un prezzo concorrenziale insieme a tanti altri titoli per PC e console. Fateci sapere cosa ne pensate e rimanete sulle pagine di tuttoteK per essere sempre informati sul mondo della tecnologia e dei videogiochi.