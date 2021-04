World of Warships: ecco risultati del primo torneo per la stampa

La redazione di tuttoteK è stata invitata da Wargaming.net al primo torneo per la stampa di World of Warships: ecco a voi i risultati

In occasione dell’aggiornamento 0.10.2, che ha introdotto diverse navi italiane all’interno di World of Warships, siamo stati invitati a partecipare al primo torneo per la stampa italiana e non vediamo l’ora di raccontarvene i risultati. Ci siamo misurati con i colleghi di altre testate e, anche se tutti i partecipanti erano alle prime armi, il divertimento non è mancato.

Ecco com’è andato il primo torneo per la stampa di World of Warships

Prima di raccontarvi i risultati del torneo per la stampa di World of Warships organizzato da Wargaming.net, ci piacerebbe parlarvi della piacevole conferenza con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. L’associazione, che ha la sua sede principale a Milano, ha messo a disposizione degli astanti virtuali due dei suoi membri, i quali ci hanno fornito un interessante excursus storico sulla storia della Marina Italiana. Abbiamo appreso delle sue origini, della vita dei marinai a bordo delle navi e anche di qualche battaglia affrontata nel corso della sua storia. Si è trattato di un bell’aperitivo, prima di scaldare i motori delle nostre corazzate.

Il torneo si è svolto con la partecipazione di Everyeye, Tom’s Hardware, Game Legends, Gametime e noi di tuttoteK ed è stato commentato in diretta sul canale Twitch ufficiale di Wargaming.net. Ciascuna redazione ha messo a disposizione tre dei suoi collaboratori, ognuno dei quali ha utilizzato una tipologia diversa di nave fra quelle aggiunte col nuovo update. Per quanto riguarda tuttoteK, la scelta dei nostri intrepidi marinai è ricaduta su Stefano Pellegrini, Matteo De Filippi e Michele Anastasia. Dopo diversi scontri, siamo riusciti a posizionarci terzi. Ma ecco la classifica definitiva:

Gametime Everyeye tuttoteK Game Legends Tom’s Hardware

Siamo molto felici di aver preso parte a questo evento. Anche se nessuno di noi era un esperto del titolo, ci siamo divertiti molto e siamo riusciti ad apprezzarne le meccaniche un po’ più compassate rispetto al solito. Ringraziamo quindi ancora una volta i ragazzi di Wargaming.net per questa bella opportunità. Avete provato World of Warships? Fateci sapere cosa ne pensate e non mancate di seguirci sulle nostre pagine, o di dare un’occhiata ad Instant-Gaming per acquistare chiavi di gioco a prezzo scontato.