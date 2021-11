World of Warcraft: Shadowlands, annunciata la patch 9.2 Fine dell’Eternità

Il supporto all’ultima espansione di World of Warcraft, ovvero Shadowlands, sta finalmente giungendo al termine: è stata infatti di recente annunciata la patch 9.2, che si chiama “Fine dell’Eternità” e sarà l’ultima di tutta l’espansione

Nonostante le sentite critiche da parte di una porzione molto rumorosa della community dei fan sul web, World of Warcraft continua a macinare numeri da record. L’ultima espansione, Shadowlands, ai tempi della release avvenuta quasi un anno fa, ha battuto il record mondiale di numero di copie vendute per un videogioco PC al giorno di lancio, e, nonostante alcune ritardi nello sviluppo delle patch che hanno causato malumori nella community, ancora adesso il gioco ha un numero di giocatori attivi elevatissimo.

Alla luce di questi successi, di recente Blizzard ha annunciato la patch 9.2 per World of Warcraft: Shadowlands, che si chiama “Fine dell’Eternità” e sarà l’ultima patch di tutta l’espansione. Vediamo di seguito tutte le novità che verranno introdotte nel gioco e come procederà la storia, grazie anche al trailer che trovate di seguito.

World of Warcraft: Shadowlands, tutte le novità della 9.2 Fine dell’Eternità

Guardando il trailer, possiamo capire come sia posto l’accento sul fatto che la patch 9.2 di World of Warcraft: Shadowlands Fine dell’Eternità porterà un’epica conclusione alla storia iniziata quasi un anno fa, con gli eroi di Azeroth che cercheranno di sventare i piani del Carceriere di distruggere la realtà. Oltre a questo, sono varie le novità che troveremo nel gioco: troveremo per esempio la nuova zona di Zereth Mortis, con i misteriosi Primi.

Troveremo anche tanto altro content, come una nuova incursione chiamata “Il Sepolcro dei Primi”, un nuovo set di armatura unico per ogni classe del gioco ispirato ai Progenitori (disponibile attraverso incursioni, spedizioni e PvP), e anche una nuova area di missioni chiamata “Empireo”, dove i personaggi collaboreranno con gli abitanti di Zereth Mortis per aiutarli a fronteggiare le forze del Carceriere che li stanno invadendo. Vi sarà inoltre un aggiornamento a Tazavesh: come successo in passato con le mega-spedizioni disponibili solo in modalità Mitica, Tazavesh verrà divisa in due spedizioni più piccole, ognuna delle quali sarà disponibile in modalità Eroica e Mitica+.

