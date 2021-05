World of Warcraft: Burning Crusade Classic, pubblicato un video musicale per celebrare l’arrivo dell’espansione

È in arrivo la “nuova” espansione per World of Warcraft Classic, e per celebrare il ritorno di The Burning Crusade, Blizzard ha pubblicato un video musicale a tema

Quando fu lanciato quasi 2 anni fa, il successo di World of Warcraft Classic fu epocale. Dopo i numeri da capogiro che ha registrato, Blizzard ha confermato che continuerà a supportare il gioco, e che avrebbe considerato anche l’inserzione, volta per volta, delle vecchie espansioni, seguendo nuovamente dall’inizio il percorso intrapreso ormai anni orsono. Per il prossimo 2 giugno (quindi tra pochissimo), è prevista l’uscita di The Burning Crusade Classic, e per l’occasione sul canale ufficiale di World of Warcraft è stato pubblicato un video musicale celebrativo, intitolato “Un’ode agli eroi di ritorno”.

Il video di World of Warcraft: Burning Crusade Classic nel dettaglio

Nel video possiamo vedere Jordan Fisher, noto attore e cantante statunitense, alle prese nel narrare le gesta dei vecchi avventurieri di World of Warcraft, auspicando loro di poter rivivere le loro vecchie avventure, in attesa dell’apertura del Dark Portal. Possiamo vedere cacciatori che sconfissero Zul’jin e Gruul, eroi degli elfi del sangue, e dreanei che assaltarono il Tempio Nero sconfiggendo Illidan. Sul finale viene evidenziato come i giocatori di vecchia data potranno rivivere le stesse esperienze del passato, ma anche cambiare la loro storia, mentre vediamo una folla di giocatori dirigersi verso il Dark Portal.

Insomma, in base ai racconti che sentiamo in questo video musicale per World of Warcraft: Burning Crusade Classic, possiamo dire che chi giocò all’espansione originariamente uscita nel 2007 potrà rivivere le stesse esperienze, ma anche crearsene di nuove. Detto questo, se volete rimanere aggiornati su World of Warcraft e su tutti i videogiochi più importanti del momento, restate sintonizzati sulle pagine di tuttoteK. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.