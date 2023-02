Wo Long: Fallen Dynasty non avrà il supporto per Steam Deck

Wo Long: Fallen Dynasty sta per uscire ed è stato confermato che non avrà il supporto per Steam Deck e i salvataggi cross-platform

La pagina delle FAQ realizzata di recente per Wo Long: Fallen Dynasty ha condiviso maggiori dettagli sul gioco, inclusa la mancanza di supporto per Steam Deck al lancio. Sfortunatamente, il Team Ninja non ha specificato se ci sarà un aggiornamento post-lancio per aggiungere il supporto per Steam Deck in futuro. Inoltre, gli sviluppatori hanno anche spiegato che il Variable Refresh Rate non sarà supportato su nessuna console. Per fortuna la versione PC riuscirà a girare con un framerate migliore, supportando i 120Hz. Per le console di ultima generazione invece, Wo Long: Fallen Dynasty darà la priorità ai 60 FPS in modalità Performance e al vero 4K in modalità Risoluzione. Mentre PlayStation 4 e Xbox One saranno in grado di eseguire il gioco solo a un massimo di 30 FPS.

Niente Wo Long: Fallen Dynasty su Steam Deck e molto altro

Oltre alla mancanze del supporto per Steam Deck di Wo Long: Fallen Dynasty sono state rivelate anche nuove informazioni sulle opzioni di salvataggio. Team Ninja chiarisce che i giocatori saranno in grado di trasferire i propri file di salvataggio all’interno della stessa famiglia di console. Tuttavia, non sarà possibile utilizzare alcuna funzione di salvataggio multipiattaforma per spostare i salvataggi da PlayStation a Xbox. Ultimo ma non meno importante, la pagina delle FAQ rivela anche che la versione PC di Wo Long: Fallen Dynasty non supporterà DLSS e XeSS al momento del lancio, ma il Team Ninja ha intenzione di fornirli con un aggiornamento post-lancio, anche se non si sa ancora quando.

In uscita il 24 febbraio, Wo Long: Fallen Dynasty sarà disponibile gratuitamente su Xbox/PC Game Pass al momento del lancio. Oltre a Wo Long: Fallen Dynasty, il Team Ninja sta anche lavorando a Rise of the Ronin, un’esperienza RPG d’azione in arrivo che dovrebbe essere lanciata esclusivamente su PlayStation 5 nel 2024. Maggiori dettagli su questo progetto devono ancora essere condivisi in futuro e non vediamo l’ora di saperne di più.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Kinguin.