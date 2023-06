Wo Long: Fallen Dynasy, il primo DLC è ora disponibile!

Battaglia di Zhongyuan, il primo e tanto atteso DLC di Wo Long: Fallen Dynasy, è finalmente disponibile da oggi per tutte le piattaforme

Wo Long: Fallen Dynasty è un action RPG sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo a marzo di quest’anno. Il titolo è riuscito a conquistare facilmente gli amanti del genere grazie al suo gameplay tecnico e frenetico, ed è stato accolto in maniera molto positiva sia dai giocatori che dalla critica.

Il gioco è disponibile da poco più di tre mesi, ma a quanto pare i giocatori potranno già mettere le mani su dei corposi nuovi contenuti. Da oggi infatti è possibile giocare alla Battaglia di Zhongyuan, il primo DLC di Wo Long: Fallen Dynasy.

Preparatevi ad affrontare nuove minacce nel DLC di Wo Long: Fallen Dynasy!

Il nuovo capitolo della storia, intitolato Battaglia di Zhongyuan, segue l’esercito di Cao Cao dopo il crollo della coalizione anti-Dong Zhuo e include le nuove zone Monte Nishan e Città di Yuan. Il pacchetto DLC presenta anche nuovi generali come Dian Wei, nuovi demoni come Bingcan e Huodou, la nuova Bestia Divina Feilian, la nuova categoria di armi Caesti e un livello di difficoltà aumentato per rendere le battaglie ancora più impegnative!

Insieme al DLC è stato anche pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito che permette di scaricare un’armatura creata in collaborazione con Naraka: Bladepoint e per celebrare l’uscita di tutti questi contenuti la versione base digitale di Wo Long sarà in sconto del 25% su tutte le piattaforme.

Da ora è inoltre possibile ordinare i prodotti creati in collaborazione con il produttore di abbigliamento EDWIN per Wo Long: Fallen Dynasty. In totale sono in vendita sei tipi di articoli, tra cui Indigo Footwear e un paio di jeans a forma di hakama ispirati al gioco. Inoltre, i clienti che acquisteranno questi articoli riceveranno un codice per scaricare in-game un’armatura esclusiva e un peluche.

Wo Long: Fallen Dynasty è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.