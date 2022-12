Wo Long: Fallen Dynasty, un nuovo trailer per l’avvio dei preordini!

Tramite comunicato stampa, Koei Tecmo Europe e Team Ninja hanno mostrato un nuovo trailer per Wo Long: Fallen Dynasty, proprio in concomitanza dell’avvio dei preordini digitali del gioco: scopriamo insieme tutti i dettagli

Dai creatori di Nioh, Wo Long: Fallen Dynasty è un action-gdr che arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S il prossimo 3 marzo (e sarà disponibile sin dal day one su Xbox Game Pass), e si è recentemente mostrato con una versione demo che ha stupito molti (se non tutti) di coloro che la hanno provata per il suo livello di difficoltà. D’altronde, però, Team Ninja ha sempre creato queste versioni di prova completamente sbilanciate (vedasi il recente Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, o i due capitoli di Nioh) che non rispecchiavano affatto il livello di difficoltà finale.

Recentemente, tramite comunicato stampa, Koei Tecmo ha divulgato un nuovo trailer del gioco che mostra tutte le nuove armi, i livelli e i nemici, in concomitanza con l’avvio dei preordini digitali. Il trailer mette in mostra anche alcuni dei famosi guerrieri dell’era dei Tre Regni presenti nel gioco, tra cui Guan Yu, Zhang Fei, Zhao Yun e Lu Bu. Vi lsaciamo alla visione del trailer.

Wo Long Fallen Dynasty: al via i preordini, ecco un nuovo trailer!

Oltre al trailer, Koei Tecmo ha anche annunciato che coloro che acquisteranno la versione fisica o digitale di Wo Long: Fallen Dynasty entro il 16 marzo riceveranno la speciale “Baihu Armor”, mentre chi preordinerà il gioco in digitale riceverà sia il bonus di acquisto anticipato, sia il bonus di pre-order “Zhuque Armor”. Al momento del lancio sarà disponibile anche una versione SteelBook in edizione limitata di Wo Long: Fallen Dynasty. La SteelBook Launch Edition include un’esclusiva custodia da collezione insieme agli oggetti DLC bonus “Crown of Zhurong” e “Crown of Gonggong”.

E dunque ci siamo: nuovo trailer per l’avvio dei preordini digitali di Wo Long: Fallen Dynasty. Fateci sapere se acquisterete il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!