Wo Long: Fallen Dynasty è disponibile, ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, Team Ninja e Koei Tecmo hanno divulgato il trailer di lancio di Wo Long: Fallen Dynasty, disponibile da oggi su PC e console

Fra i grandi titoli attesissimi a marzo c’è, ovviamente, Wo Long: Fallen Dynasty (di cui abbiamo dato le nostre prime impressioni in questa anteprima!) arrivato oggi su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X | S, nonché disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass. Koei Tecmo e Team Ninja vi invitano dunque ad unirvi alla lotta per la salvezza dall’oscuro destino dei Tre Regni, infestati dai demoni. Il titolo è un dark fantasy ricco di azione, sviluppato dallo stesso team di NioH da cui permea alcune caratteristiche. Nelle scorse ore, è stato divulgato il trailer di lancio che trovate a metà articolo.

Ambientato nel 184 d.C., durante la tarda dinastia Han, Wo Long presenta una terra travolta dal caos e dalla distruzione. Con una dinastia imperiale sull’orlo del collasso, spetta a un soldato senza nome della milizia superare le avversità e lottare per la sopravvivenza nella turbolenza di una versione dei Tre Regni colpita da demoni e invasa da alcuni dei guerrieri più potenti e intimidatori della storia, tra cui Liu Bei, Cao Cao e Sun Jian. Per superare le difficoltà, i giocatori dovranno risvegliare la loro forza interiore padroneggiando il fluido combattimento con la spada delle arti marziali cinesi, lanciando Incantesimi Stregoneria basati sulle Cinque Fasi (elementi) e persino evocando Bestie Divine quando la situazione sembra più disperata. Vi lasciamo al trailer di lancio.

Fumihiko Yasuda, Producer di Wo Long: Fallen Dynasty, ha dichiarato:

Essendo stato affascinato fin da bambino dal ‘Romanzo dei Tre Regni’ rappresentato in manga e film, ero entusiasta di poter realizzare il mio sogno di creare un gioco sul periodo dei Tre Regni. Ci auguriamo che apprezzerete l’intensità che contraddistingue i giochi di Team NINJA e che vi divertiate a utilizzare varie strategie per sfidare i potenti guerrieri e i feroci demoni che vi ostacoleranno.

Il Development Producer Masaaki Yamagiwa ha aggiunto:

Abbiamo ricevuto moltissimi feedback da coloro che hanno giocato la versione di prova del gioco e abbiamo fatto del nostro meglio per superare le loro aspettative. Ci auguriamo che possiate apprezzare l’atmosfera esaltante di questa creazione di Team NINJA, così come la sfida di affrontare tutte le minacce e la gioia che sicuramente seguirà.

Se acquisterete la versione fisica o digitale di Wo Long: Fallen Dynasty entro il 16 marzo riceverete una speciale "Armatura Baihu"