Wo Long: Fallen Dynasty, annunciata la seconda demo!

Uno dei grandi titoli attesi per questo inizio 2023 è decisamente Wo Long: Fallen Dynasty, di cui abbiamo potuto apprezzare il primo gameplay trailer nell’agosto 2022, quindi nemmeno così tanto fa. Sviluppato da Team Ninja e pubblicato da Koei Tecmo, il gioco arriverà il prossimo 3 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e PC e sarà disponibile, sin dal day one, tramite il servizio di Xbox Game Pass.

Nelle scorse ore, proprio Team Ninja, tramite il profilo twitter ufficiale del gioco, ha annunciato l’arrivo di un’ulteriore versione demo. La precedente era stata rilasciata esclusivamente su console next-gen (PS5, Xbox Series X | S), mentre in questo caso l’arrivo è previsto anche su console old-gen (PS4 e Xbox One). La nuova demo di Wo Long: Fallen Dynasty arriverà il prossimo 24 febbraio, vi lasciamo il tweet ufficiale proprio qua sotto.

#WoLongFallenDynasty demo is coming February 24! Play it on #PlayStation4 #PlayStation5 #XboxOne, Series X|S, #Steam & Microsoft store!

Save data from this demo will transfer to the final game! Complete the demo to obtain the "Crouching Dragon Helmet" DLC in the full game. 🐉 pic.twitter.com/oQtKfdqKcw

— Wo Long: Fallen Dynasty (@WoLongOfficial) February 5, 2023